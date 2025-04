Abertura de vagas de emprego nos EUA cai para o nível mais baixo desde setembro passado

O número de vagas de emprego abertas nos Estados Unidos caiu no mês passado para o nível mais baixo desde setembro do ano passado, quando foram criados 7,4 milhões de postos de trabalho no país, de acordo com o mais novo relatório Jolts (Job Openings and Labor Turnover Survey), sinalizando uma demanda mais fraca por mão de obra em meio à crescente incerteza econômica.

As vagas disponíveis caíram para 7,19 milhões, de acordo com dados mensais divulgados na terça-feira, 29, pelo Bureau of Labor Statistics (Departamento de Estatísticas do Trabalho), sinalizando uma demanda mais fraca por mão de obra em meio à crescente incerteza econômica.

Após a divulgação do resultado, o dólar recuou e a Bolsa operava em alta. A moeda americana registrava queda de 0,29%, a R$ 5,631, por volta das 12h40, mas chegou a tocar R$ 5,6203 na mínima do dia.

O número ficou abaixo de todas as estimativas em uma pesquisa da Bloomberg com economistas. O dado também veio abaixo dos 7,5 milhões de postos criados em fevereiro.

No entanto, as demissões diminuíram e mais trabalhadores deixaram seus empregos voluntariamente, o que suavizou um pouco o impacto da queda nas vagas — que se aproximaram dos níveis vistos pela última vez em 2020.

O Jolts é o primeiro de três dados importantes sobre o mercado de trabalho americano a serem divulgados nesta semana. Nesta quarta-feira, o relatório ADP mostrará quantas vagas foram criadas no setor privado. Já na sexta-feira, o payroll — considerado o mais importante dos três — irá divulgar as vagas criadas, taxa de desemprego e o salário médio por hora nos EUA.

Demanda por trabalhadores enfraqueceu

Os dados indicam que a demanda por trabalhadores está enfraquecendo, à medida que os empregadores adiam seus planos de gastos enquanto aguardam maior clareza sobre as políticas do presidente Donald Trump. O governo continua avançando com a imposição generalizada de tarifas, que, segundo muitos economistas, deverá desacelerar o crescimento e aumentar o risco de recessão.

A administração Trump receberá seu primeiro "boletim econômico" nesta quarta-feira, com a estimativa inicial do governo para o PIB do primeiro trimestre, que deve mostrar uma desaceleração acentuada.

Os economistas também analisarão com atenção o relatório de emprego de abril, a ser divulgado na próxima sexta-feira, cuja previsão mediana aponta para uma moderação significativa no crescimento do emprego e estabilidade na taxa de desemprego.

O número de demissões caiu para o menor nível desde junho, e as contratações permaneceram estáveis, segundo o relatório JOLTS. A chamada “taxa de desistência” — que mede o percentual de pessoas que deixam seus empregos voluntariamente a cada mês — subiu para o nível mais alto desde julho, sugerindo que os trabalhadores estão um pouco mais confiantes em sua capacidade de encontrar um novo emprego.

Até agora, os esforços de Trump para reduzir o tamanho do governo federal foram os que mais impactaram visivelmente o mercado de trabalho. Os anúncios de cortes de vagas triplicaram em março em relação ao ano anterior, em grande parte devido às ações do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), chefiado por Elon Musk, segundo a consultoria Challenger, Gray & Christmas. A contagem dos cortes anunciados em abril será divulgada na quinta-feira.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, tem caracterizado repetidamente o mercado de trabalho como estando em condição “sólida”, e espera-se que os dirigentes do Fed mantenham as taxas de juros inalteradas na reunião de política monetária da próxima semana.

Powell afirmou recentemente que é necessário controlar a inflação para garantir o pleno emprego — uma condição essencial, já que muitos formuladores de políticas e economistas acreditam que as tarifas aumentarão as pressões inflacionárias, alimentando os temores de recessão.

O número de vagas por trabalhador desempregado — uma proporção que o Fed acompanha de perto como indicador do equilíbrio entre oferta e demanda de mão de obra — caiu para 1,0, também o nível mais baixo desde setembro. No auge de 2022, essa proporção era de 2 para 1.

Alguns economistas questionam a confiabilidade dos dados do JOLTS, em parte por causa da baixa taxa de resposta à pesquisa e das revisões frequentes. Um índice semelhante, publicado diariamente pelo site de empregos Indeed, mostrou uma queda nas vagas em março.