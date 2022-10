A uma semana da eleição, Petrobras (PETR4) bate maior valor de mercado da história

O valor de mercado da Petrobras (PETR3/PETR4) bateu recorde nesta sexta-feira, 21, chegando a superar R$ 513 bilhões. O recorde anterior era de R$ 510,4 bilhões, segundo levantamento do TradeMap, alcançada em 21 de maio de 2008.

A marca ocorre a cerca de uma semana do segundo turno das eleições presidenciais e tem como pano de fundo o avanço do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) em pesquisas de intenção de voto.

Pesquisa da Modalmais/Futura, divulgada nesta sexta, mostrou pela primeira vez o atual presidente Jair Bolsonaro à frente na corrida presidencial, com 50,5% dos votos válidos.

Pesquisas divulgadas ao longo da semana também atestaram a maior força do atual presidente. Na realizada pelo Ipec, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve queda nas intenções de voto de 51% para 50% e, enquanto Bolsonaro cresceu de 42% para 43%. No Datafolha, Bolsonaro cresceu 1 ponto percentual para 45%.

Uma eventual virada de Jair Bolsonaro, que ficou atrás no primeiro turno, é vista pelo mercado como um gatilho para as ações da estatal, já que o mesmo já declarou sobre suas intenções de privatizá-la -- estratégia oposta à de seu adversário.

As ações da Petrobras chegam a subir mais de 4% no pregão de hoje, com a alta acumulada na semana chegando a superar os 10%. Em setembro, quando pesquisas eleitorais apontavam ampla vantagem para o candidato petista, as ações ordinárias e preferenciais da estatal caíram 11% e 10,32%, respectivamente.

"As estatais estão subindo muito esta semana na bolsa, com o crescimento de Bolsonaro nas pesquisas e queda de Lula. A visão do mercado para as estatais é bem clara nesse sentido", disse Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

Além da Petrobras, o Banco do Brasil (BBAS3) é negociado em alta na bolsa nesta sexta, com a valorização acumulada superando 13% na semana.