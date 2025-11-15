A última cartada de Buffett antes da aposentadoria: investir no Google

A Berkshire Hathaway revelou uma nova posição de US$ 4,3 bilhões na Alphabet. Com isso, a controladora do Google torna-se a 10ª maior participação do conglomerado. A decisão surpreende, considerando a filosofia tradicional de Buffett de não investir em empresas de tecnologia que necessitem de muito investimento.

Segundo a CNBC, a compra provavelmente foi realizada pelos gestores Todd Combs ou Ted Weschler, altos executivos da Berkshire mais ativos em tecnologia - um deles também iniciou investimentos na Amazon.

A Alphabet, vale lembrar, teve forte desempenho neste ano, com ações subindo 46%, impulsionadas pela demanda por inteligência artificial e crescimento em nuvem.

Buffett já admitiu ter “errado” ao não investir cedo no Google, apesar de conhecer seu potencial publicitário. A Geico, que faz parte do congl0merado de Buffett, foi uma das primeiras clientes do Google, pagando por cliques nos anúncios. No entanto, o bilionário se sentiu inseguro sobre o setor de tecnologia na época.

Reduzindo posições

Por outro lado, a Berkshire continuou reduzindo sua enorme participação na Apple, diminuindo a posição em mais 15% no trimestre, para US$ 60,7 bilhões. Mesmo com as vendas contínuas, a fabricante do iPhone permanece a maior participação acionária da empresa de Buffett.

O conglomerado também reduziu suas participações no Bank of America (BofA), Verisign e DaVita.

Warren Buffett divulga última carta como CEO

Aos 95 anos, o megainvestidor Warren Buffett divulgou no início desta semana sua última carta como CEO da Berkshire Hathaway (BRK/A), empresa que comanda desde 1965 e que transformou em um conglomerado com valor de mercado próximo a US$ 1 trilhão.

No texto, Buffet informou que irá acelerar a doação de suas ações da Berkshire, atualmente avaliadas em aproximadamente US$ 149 bilhões, às fundações de seus três filhos, citando sua idade avançada. Segundo ele, a decisão “aumentará a probabilidade de que eles se desfaçam do que será essencialmente todo o meu patrimônio antes que outros administradores os substituam”.

O sucessor de Buffett será Greg Abel, atual vice-presidente responsável pelas operações fora do setor de seguros, enquanto o “Oráculo de Omaha” permanecerá como presidente do conselho.

“Gostaria de manter uma quantidade significativa de ações ‘A’ até que os acionistas da Berkshire desenvolvam a mesma confiança em Greg que Charlie e eu tínhamos há muito tempo”, escreveu Buffett, em referência a Charlie Munger, vice-presidente de longa data da Berkshire, que morreu há dois anos. “Esse nível de confiança não deve demorar muito. Meus filhos já apoiam Greg incondicionalmente, assim como os diretores da Berkshire."