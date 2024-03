A Nvidia é uma bolha? Alguns gestores ESG temem que sim

Alguns gestores, que inclusive lucraram ao apostar na ação da Nvidia no ano passado, estão temerosos de que os ganhos estelares da companhia não sejam sustentáveis, segundo reportagem da Bloomberg.

"Sou otimista a longo prazo, mas reconheço que a avaliação não é exatamente atrativa", disse Kristofer Barrett à agência de notícias. Ele supervisionou a decisão de tornar a Nvidia a maior participação no Swedbank Robur Technology no ano passado, transformando-o no melhor desempenho em um ranking da Bloomberg de fundos ESG. O fundo Swedbank, que é registrado como "promotor" de métricas ambientais, sociais e de governança de acordo com as regras da União Europeia, teve um retorno de 53% em 2023.

Mas agora há alguma preocupação de que a Nvidia possa acabar sendo vítima de seu próprio sucesso, segundo Barrett. Há uma "percepção de que esta se tornou uma ação de varejo", disse ele. "E isso prenuncia uma bolha, potencialmente."

No geral, a proporção de fundos ESG detentores de ações da Nvidia caiu para 15% do total no final de dezembro, de um pico de 20% no segundo trimestre de 2023, de acordo com dados recentes da Morningstar Direct.

Os entusiastas da Nvidia apontam para seu domínio absoluto nos chips necessários para desenvolver inteligência artificial, depois que o CEO Jensen Huang conseguiu transformar um fabricante de nicho de placas gráficas em um gigante tecnológico de US$ 2 trilhões. E até agora, quedas repentinas nas ações da Nvidia geralmente foram seguidos por ganhos impressionantes.

No ano passado, o valor de mercado da Nvidia subiu quase 240%, e já subiu quase 80% apenas em 2024. Dos 66 analistas acompanhando a Nvidia, nenhum está aconselhando os clientes a vender, e 60% deles dizem que os investidores devem continuar a comprar as ações, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Fundos ESG que apostam pesado na Nvidia estão entregando retornos melhores do que seus pares. Entre eles está o fundo Robecosam Net Zero 2050 Climate Equities, registrado sob as regras de divulgação ESG mais rigorosas da UE. Chris Berkouwer, que gerencia o fundo, diz que a Nvidia é tratada como um "facilitador de transição" em sua carteira, com base na visão de que sua tecnologia ajudará empresas de todos os setores a reduzir suas pegadas ambientais.

O fundo de US$ 150 milhões, que conta a Nvidia entre suas maiores participações, subiu cerca de 7% no último mês, superando mais de 90% de seus pares, segundo dados da Bloomberg.

"Ainda estamos bastante otimistas em relação à Nvidia", disse Berkouwer. Os últimos resultados trimestrais da Nvidia, nos quais a empresa forneceu uma previsão de vendas que mais uma vez superou as estimativas dos analistas, mantiveram "vivo o sonho da IA", disse ele.

"Apesar do preço ter subido significativamente, os lucros subiram ainda mais", disse Berkouwer. "Isso é realmente impressionante e um testemunho da capacidade da Nvidia de atender com sucesso a essa demanda."

Mas também há um número crescente de céticos. Cathie Wood, apesar de ser uma defensora veemente do potencial transformador das ações de IA no início do ciclo, reduziu ativamente sua exposição à Nvidia no ano passado e a outras ações de grande nome ligadas ao boom da IA.

Os fundos de hedge que se acumularam em ações de tecnologia antes dos últimos resultados da Nvidia estão agora saindo no ritmo mais rápido em sete meses, segundo dados do Goldman Sachs.

`A Bloomberg, um porta-voz da Nvidia se recusou a comentar.

Barrett, que está deixando o Swedbank por um cargo em outra empresa que não pode nomear até que um anúncio oficial seja feito, foi substituído como gestor de portfólio do fundo Swedbank Robur Technology em fevereiro.

Christian Blink, que agora administra o fundo Swedbank, admite que a Nvidia "pode estar um pouco esticada" no curto prazo, com a possibilidade de alguns investidores aproveitarem o momento para lucrar.

Mais adiante, a perspectiva é positiva. "Acreditamos que as pessoas tendem a subestimar as implicações de longo prazo da IA generativa e que a Nvidia é um facilitador para essa tecnologia", disse Blink.

E a Nvidia continua sendo a maior participação do fundo, respondendo agora por quase 10% do portfólio do Swedbank, de cerca de US$ 15 bilhões, disse ele.

Uma bolha é "sempre uma preocupação", disse Blink. "Não acho que haja uma, mas muitos fatores estão presentes para que a IA generativa se torne uma. Estamos monitorando isso."