A montanha-russa do petróleo: Brent se reaproxima dos US$ 100

Os preços do petróleo a sessão regular desta quarta-feira, 11, em alta, refletindo a combinação de tensões militares no Golfo Pérsico e medidas emergenciais para conter a volatilidade no mercado global de energia.

O barril do Brent, referência internacional, avançou 4,76% e encerrou o dia a US$ 91,98, enquanto o WTI, referência nos Estados Unidos, subiu 4,55%, para US$ 87,25.

A alta ocorre em meio a novos incidentes envolvendo embarcações comerciais próximas à costa do Irã. Autoridades marítimas informaram que navios cargueiros foram atingidos por projéteis, e o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de um quinto do petróleo transportado no mundo, segue severamente afetado.

No mesmo período, forças americanas teriam afundado 16 embarcações iranianas usadas para instalar minas marítimas na região, ampliando o risco geopolítico para o fornecimento global de energia.

Na tentativa de reduzir o impacto no mercado, países membros da Agência Internacional de Energia (IEA) anunciaram a liberação de 400 milhões de barris de petróleo de reservas estratégicas, a maior ação coordenada já realizada pelo grupo.

Em comunicado, o diretor-executivo da entidade, Fatih Birol, afirmou que a medida reflete a dimensão da crise. Segundo ele, “os desafios enfrentados pelo mercado de petróleo são sem precedentes em escala”, exigindo uma resposta global para garantir a segurança energética.

Analistas avaliam que a eficácia da liberação de reservas dependerá da evolução do conflito. Para Sasha Foss, analista de energia da Marex, a medida pode dar algum alívio temporário ao mercado, mas o fator decisivo será a duração da guerra e a reabertura do Estreito de Ormuz. Caso o conflito se prolongue, os preços podem voltar a superar US$ 100 por barril.

Outros especialistas alertam que, se as interrupções no transporte persistirem, o petróleo poderia até ultrapassar US$ 120, até que valores mais altos reduzam a demanda global.