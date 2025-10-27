A maquininha do BTG: Banco entra em adquirência com o BTG Pay

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da Exame) deu mais um passo na estratégia de ampliar sua presença em meios de pagamento.

O banco acaba de lançar oficialmente o BTG Pay, uma plataforma integrada que marca sua entrada no mercado de adquirência — o segmento que conecta lojistas, bancos e bandeiras de cartão nas transações com cartões.

O novo sistema reúne link de pagamento, conciliação de vendas e maquininha própria em uma solução única voltada para empresas, com a proposta de facilitar tanto o recebimento quanto a gestão financeira. A tecnologia foi desenvolvida a partir da aquisição da fintech Justa.

“O BTG Pay nasce com o DNA de tecnologia do BTG Pactual e reflete nosso compromisso em oferecer soluções digitais inovadoras e integradas, desenvolvidas para simplificar a rotina do empreendedor, sem abrir mão de performance, segurança e controle”, afirma Gabriel Motomura, co-head do BTG Empresas.

A plataforma contará com um painel de controle integrado para acompanhamento e conciliação das transações em tempo real, além de tecnologias próprias de captura, prevenção a fraudes e automação financeira.

A maquininha, que será lançada de forma gradual, terá integração com o app do BTG Empresas e funcionalidades extras de segurança.

O lançamento será feito em 'soft launch', com acesso inicial aos recursos de link de pagamento e, posteriormente, à maquininha física. A partir desta segunda-feira, os clientes BTG Empresas já podem se inscrever na lista de espera para utilizar o equipamento.