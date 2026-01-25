Invest

A logística 'de filme' para trazer lustre de 1 milhão de euros ao Brasil; veja fotos

Peça veio da Itália em contêiner refrigerado para decorar casa de alto padrão em Santa Catarina

Item de luxo foi recebido no terminal da Portonave, em Navegantes, com escolta e monitoramento contínuo (Portonave/Divulgação)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 10h01.

Um lustre de cristal avaliado em 1 milhão de euros desembarcou no Brasil após uma operação logística incomum: a peça viajou em um contêiner refrigerado por 42 dias para preservar sua integridade. O item, que irá compor a decoração de uma residência no litoral catarinense, foi recebido no terminal da Portonave, em Navegantes, com escolta e monitoramento contínuo.

Fabricado na Itália, o lustre foi transportado em 40 caixas que somam cerca de 1 tonelada. Embora não perecível, o cristal demandava cuidados especiais. Variações de temperatura e umidade poderiam oxidar o material, o que justificou o uso do contêiner refrigerado, com temperatura controlada entre 21ºC e 25ºC durante toda a viagem marítima, segundo a Allog, empresa responsável pela operação.

A travessia teve início no porto de Livorno, na Itália, com rota direta ao Brasil. A estufagem — processo de organização da carga dentro do contêiner — foi acompanhada presencialmente por técnicos especializados desde a origem. “O valor elevado da mercadoria e sua fragilidade exigem planejamento minucioso e acompanhamento full time em todas as pontas”, afirma Franciele Ribeiro, especialista em contas estratégicas da Allog.

Cristal não pode oxidar

A escolha por um contêiner do tipo reefer, normalmente usado para alimentos congelados, foi feita para preservar o brilho e a estrutura do cristal. Embora não haja risco de derretimento, as oscilações de umidade poderiam comprometer o acabamento da peça, explicou a Allog.

No Brasil, a Portonave — um dos principais terminais portuários do Sul do país — ofereceu suporte à operação. O terminal tem mais de 3 mil tomadas dedicadas ao armazenamento de contêineres refrigerados e mantém uma equipe de monitoramento 24 horas. A peça foi mantida sob controle rigoroso até ser liberada ao cliente, com cobertura de seguro internacional.

A operação incluiu ainda verificação estrutural do contêiner, rastreamento em tempo real e escolta durante movimentações internas nos portos de origem e destino.

Fabricado na Itália, o lustre foi transportado em 40 caixas que somam cerca de 1 tonelada (Barovier/Divulgação)

Nicho em alta

A operação ilustra a crescente demanda por transporte internacional de bens de luxo, setor que vem se expandindo no Brasil. Além de peças de decoração, a Allog tem transportado obras de arte, roupas e carros de alto padrão, com projeção de crescimento contínuo nos próximos anos.

Segundo a empresa, a alta do segmento está ligada ao perfil do consumidor premium brasileiro, que busca diferenciação e exige segurança logística para produtos exclusivos. O transporte marítimo, apesar do tempo de trânsito mais longo em comparação ao aéreo, é visto como a alternativa mais segura para itens volumosos, frágeis e de alto valor.

A peça italiana agora será montada em uma residência de luxo no litoral catarinense. O endereço, no entanto, não foi divulgado.

