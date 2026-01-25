A logística 'de filme' para trazer lustre de 1 milhão de euros ao Brasil; veja fotos

Um lustre de cristal avaliado em 1 milhão de euros desembarcou no Brasil após uma operação logística incomum: a peça viajou em um contêiner refrigerado por 42 dias para preservar sua integridade. O item, que irá compor a decoração de uma residência no litoral catarinense, foi recebido no terminal da Portonave, em Navegantes, com escolta e monitoramento contínuo.

Fabricado na Itália, o lustre foi transportado em 40 caixas que somam cerca de 1 tonelada. Embora não perecível, o cristal demandava cuidados especiais. Variações de temperatura e umidade poderiam oxidar o material, o que justificou o uso do contêiner refrigerado, com temperatura controlada entre 21ºC e 25ºC durante toda a viagem marítima, segundo a Allog, empresa responsável pela operação.

A travessia teve início no porto de Livorno, na Itália, com rota direta ao Brasil. A estufagem — processo de organização da carga dentro do contêiner — foi acompanhada presencialmente por técnicos especializados desde a origem. “O valor elevado da mercadoria e sua fragilidade exigem planejamento minucioso e acompanhamento full time em todas as pontas”, afirma Franciele Ribeiro, especialista em contas estratégicas da Allog.

Cristal não pode oxidar

A escolha por um contêiner do tipo reefer, normalmente usado para alimentos congelados, foi feita para preservar o brilho e a estrutura do cristal. Embora não haja risco de derretimento, as oscilações de umidade poderiam comprometer o acabamento da peça, explicou a Allog.

No Brasil, a Portonave — um dos principais terminais portuários do Sul do país — ofereceu suporte à operação. O terminal tem mais de 3 mil tomadas dedicadas ao armazenamento de contêineres refrigerados e mantém uma equipe de monitoramento 24 horas. A peça foi mantida sob controle rigoroso até ser liberada ao cliente, com cobertura de seguro internacional.

A operação incluiu ainda verificação estrutural do contêiner, rastreamento em tempo real e escolta durante movimentações internas nos portos de origem e destino.

Fabricado na Itália, o lustre foi transportado em 40 caixas que somam cerca de 1 tonelada (Barovier/Divulgação)

Nicho em alta

A operação ilustra a crescente demanda por transporte internacional de bens de luxo, setor que vem se expandindo no Brasil. Além de peças de decoração, a Allog tem transportado obras de arte, roupas e carros de alto padrão, com projeção de crescimento contínuo nos próximos anos.

Segundo a empresa, a alta do segmento está ligada ao perfil do consumidor premium brasileiro, que busca diferenciação e exige segurança logística para produtos exclusivos. O transporte marítimo, apesar do tempo de trânsito mais longo em comparação ao aéreo, é visto como a alternativa mais segura para itens volumosos, frágeis e de alto valor.

A peça italiana agora será montada em uma residência de luxo no litoral catarinense. O endereço, no entanto, não foi divulgado.