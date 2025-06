A hora do varejo: As 10 melhores ações para investir em junho, segundo o BTG

É hora de adicionar risco à carteira, na visão do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da Exame).

Após uma temporada de resultados mais forte que o esperado e da queda das taxas de juros de longo prazo no último mês, o banco está reduzindo exposição a papéis dos setores financeiro e de utilities (energia elétrica e saneamento) e adicionado mais ações de varejo na sua carteira recomendada para junho.

“Provavelmente fomos conservadores demais no mês passado”, reconhece a equipe comandada por Carlos Sequeira.

Entraram no portfólio recomendado pelo banco a SmartFit (SMFT3) – que agrada o banco pelo retorno elevado e à exposição a um mercado com espaço para consolidação – e o Mercado Livre (MELI34).

Com uma relação entre preço e lucro estimada em 50 vezes para este ano e 39 vezes para o próximo, o BTG reconhece que não se trata de uma ação barata.

Mas a entrega compensa: “A empresa tem crescido de forma consistente, apoiada por uma forte operação de ecommerce e perspectivas sólidas no negócio de fintech”, pondera o estrategista.

As ações de varejo foram que as trouxeram as maiores surpresas positivas na temporada de resultados, diz o banco.

Caixa Seguridade (CXSE3) e Eneva (ENEV3), por sua vez, saíram da carteira para dar espaço às duas novas recomendações. Com isso, a exposição o setor financeiro e utilities caiu de 60% para 40%.

Dentre de financials, também houve mudança, com a retirada de Banco do Brasil (BBAS3), que decepcionou, com resultados muito abaixo do esperado no primeiro trimestre. No lugar, entrou o Nubank (ROXO34).

Passando a régua

Depois do rali de diversos países no acumulado do ano, o BTG aproveitou para fazer diversas mudanças. A Localiza (RENT3), cujas ações subiram 35% desde o começo de 2025, deram lugar à Rumo (RAIL3), que avançou apenas 6%.

O banco vê uma melhora na dinâmica de preços para os fretes rodoviários e volumes mais fortes, com a safra de milho melhor que o previsto.

A preferência no setor imobiliário também foi alterada. Saiu a Cury (CURY3), bastante focada no Minha Casa Minha Vida, que avançou 72% ano, e entrou a Cyrela (CYRE3).

“A Cyrela também vem aumentando sua exposição ao MCMV, que é mais defensivo e hoje aproximadamente 40% de seus lucros vem daí. Dada sua execução sólida, acreditamos que a Cutela deve continuar tendo desempenho superior aos pares, apesar de um macro mais desafiador.”

Por fim, embora o BTG tenha decidido manter alguma exposição a commodities – na casa de 10% do portfólio –, as escolhas mudaram. Petrobras (PETR4) deu lugar à Prio (PRIO3), dada a melhor dinâmica de resultados desta última.

“Vemos a Prio como uma das ações de petróleo & gás mais atraentes em nossa cobertura de upstream na América Latina”, afirmam.

Equatorial (EQTL3), Copel (CPLE6), Cosan (CSAN3) e Itaú Unibanco (ITUB4) completam a carteira de 10 papéis recomendados.

Otimismo cauteloso

Apesar do risk on na carteira, o BTG pode ser considerado um ‘otimista cauteloso’ com a bolsa brasileira. No relatório publicado hoje, a equipe estratégia diz que o Ibovespa ainda está barato, mas agora não tanto.

Nas contas do banco, excluindo Petrobras e Vale, o índice está sendo negociado a um múltiplo de 9,7 vezes P/L (preço por lucro) para os próximos 12 meses à frente, o que é um desvio-padrão abaixo da média histórica de 12 vezes.

Contudo, ajustando pela taxa de juros de longo prazo (atualmente em 7,20%), o prêmio para deter ações está em 3,2%, mesmo nível do mês passado e em linha com a média histórica.

Segundo Sequeira, para o rali continuar seria necessária uma revisão positiva nas previsões de lucro, o que é possível e até provável, dado que a economia está performando melhor que o esperado.

Porém, uma queda mais acentuada nas taxas de longo prazo dependeria de medidas do governo para segurar a trajetória da dívida pública – ou, de que o mercado se torne mais confiante de que o próximo governo vai lidar com a dívida pública.

“A próxima eleição presidencial é em outubro de 2026. Nossa visão é de que é muito cedo para fazer qualquer call nesse sentido”, pondera o analista.

De qualquer forma, ainda que o investidor local esteja mais cético, o fluxo dos estrangeiros em meio à rotação de portfólio para fora dos Estados Unidos segue alimentando as altas da bolsa brasileira.

“Em períodos em que os influxos estrangeiros são intensos, os múltiplos do Ibovespa podem subir e testar níveis acima da média histórica. É bem possível que esse seja o caso agora”, diz o banco.