"A grande discussão do ano é o novo arcabouço fiscal", diz Itaú BBA

O Ibovespa encerrou em alta pela quarta semana consecutiva, atingindo pela primeira vez acima de 110.000 pontos desde fevereiro. Com 11 altas nos últimos 12 pregões, a sustentabilidade dessa sequência dependerá do progresso do arcabouço fiscal no Congresso, de acordo com Victor Nadal, estrategista de pessoas físicas do Itaú BBA.

Em entrevista à Exame Invest, Nadal destacou que a grande discussão em 2023 será o novo arcabouço fiscal, que teve urgência aprovada por ampla vantagem na Câmara. O mérito da proposta deverá ser votado na quarta-feira, 24. O Itaú BBA projeta o encerramento do Ibovespa em 118.000 pontos até o final do ano.

Um dos pontos que deve ajudar a impulsionar o Ibovespa até o fim do ano, segundo Nadal, é a queda de juros esperada para o segundo semestre. "Isso tem impacto na valorização das empresas, já que as ações das empresas podem se valorizar devido à diminuição da taxa de desconto."

Embora veja espaço para corte de juros, a avaliação do Itaú BBA é de que uma conversão apenas gradual das expectativas de inflação para o centro da meta. Para este ano, a projeção é de IPCA de 6%.

Nadal ressaltou, no entanto, que existem diversos fatores que podem ter influências negativas sobre a bolsa, como uma possível recessão nos Estados Unidos ou um crescimento abaixo das expectativas na China. Confira a entrevista com Victor Nadal, estrategista de pessoas físicas do Itaú BBA.

Temos visto alguma melhora do mercado brasileiro nos últimos dias. O que precisa para esse movimento ser sustentável?

A grande discussão do ano de 2023 é o novo arcabouço fiscal e como conter o avanço da dívida pública em relação ao nosso PIB. Embora o controle da inflação tenha se tornado menos prioritário, já estamos observando uma convergência gradual, embora ainda distante da meta.

O mercado está animado com a perspectiva de inflação consideravelmente mais baixa do que no ano passado. A expectativa é que a inflação continue a convergir para a meta ao longo de 2024 e 2025. A estimativa para o fim de 2023 é de que a inflação chegue a 6%.

Do lado fiscal, como o Itaú BBA viu o texto do novo arcabouço fiscal?

O novo arcabouço é relevante para definir como lidar com a dívida pública. O objetivo do governo é alcançar um superávit primário próximo de zero em 2023 e um superávit de 0,5% em 2025, para o qual é necessário aumentar a receita. Isso pode ser feito por meio de iniciativas que visam aumentar os impostos de forma geral, corrigir distorções e redirecionar as cobranças para aumentar a receita final. No entanto, atingir o nível de aumento de receita necessário (270 bilhões de reais) pode ser difícil.

Com relação à expectativa de queda de juros, já está tudo nos preços?

Os cortes de juros são outro aspecto relevante. As estimativas indicam uma redução da taxa Selic para cerca de 12,5% no final deste ano e para cerca de 10% em 2024. No entanto, os cortes de juros não são tão relevantes como se esperava no final de 2022. Isso tem impacto na valorização das empresas, já que as ações das empresas podem se valorizar devido à diminuição da taxa de desconto.

Como isso tudo deve mexer com o Ibovespa? Qual é a projeção do Itaú BBA para este ano?

A projeção para o Ibovespa é de 118 mil pontos até o final de 2023, representando um aumento de cerca de 10% em relação ao momento atual. No entanto, existem diversos fatores que podem influenciar negativamente, como uma possível recessão nos Estados Unidos ou um crescimento abaixo do esperado na China.

A relação com a China é muito relevante para o Brasil, pois a China é um grande consumidor de commodities e o Brasil é um grande exportador. O desempenho do mercado brasileiro está intimamente relacionado ao desempenho das commodities. Quanto à taxa de juros dos Estados Unidos, não há espaço para cortes neste ano, e a expectativa é de que o Fed mantenha a taxa atual em torno de 5%