Invest
BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaMercadosMinhas FinançasOnde Investir

'A fibra é a nova proteína': canetas emagrecedoras mudam a indústria de alimentos

Menor ingestão alimentar amplia a preocupação com nutrientes e abre espaço para fabricantes reposicionarem seu portfólio na era dos GLP-1

GLP-1 muda a relação com a comida e abre nova frente para a indústria (Leandro Fonseca/Exame)

GLP-1 muda a relação com a comida e abre nova frente para a indústria (Leandro Fonseca/Exame)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11h00.

Priorizar nos meus resultados Google

As canetas emagrecedoras estão mudando não apenas quanto as pessoas comem, mas também o que a indústria de alimentos precisa colocar no prato. Com a popularização dos medicamentos análogos de GLP-1, indicados inicialmente para o tratamento de diabetes mas que, ao reduzirem o apetite, levaram à perda de peso, empresas passaram a olhar para uma nova demanda: produtos capazes de concentrar proteína, fibras, vitaminas e minerais em porções menores.

A mudança abre uma nova frente de negócios para o mercado de nutrição e já começa a aparecer nos investimentos e no portfólio de grandes fabricantes.

O mercado global de ingredientes proteicos está estimado em US$ 83,14 bilhões em 2026 e deve chegar a US$ 121,53 bilhões em 2031, segundo a MarketsandMarkets. No Brasil, a projeção é de US$ 2,18 bilhões neste ano, com crescimento para US$ 3,60 bilhões em 2031.

Agora, os medicamentos adicionam uma variável nova a essa equação. Se o consumidor passa a comer menos, a indústria precisa disputar um espaço menor no prato e a proteína, embora importante, não é suficiente para responder à necessidade nutricional.

"Não é tudo sobre proteína e não é só sobre proteína", afirma Mariana Lemos, head de Marketing de Nutrição e Saúde da Nestlé Brasil.

GLP-1 muda o prato — e cria uma nova disputa para a indústria

A mudança interessa diretamente à gigante multinacional suíça de alimentos e bebidas, que vem ampliando a produção de sua linha de suplementos e direcionando investimentos para acompanhar a expansão do mercado de nutrição e saúde diante do avanço das canetas emagrecedoras.

A companhia aumentou em 30% a produção da linha de suplementos, a Nutren Control, e prevê produzir 153 mil toneladas em 2026 na fábrica de Araçatuba, no interior de São Paulo, ante 144 mil toneladas em 2023. A unidade tem cerca de 800 funcionários e receberá R$ 540 milhões em investimentos entre 2025 e 2028.

O movimento da indústria de alimentos é uma consequência de uma transformação maior provocada pelos GLP-1. O mercado global desses medicamentos movimentou US$ 66,4 bilhões no ano passado e pode alcançar US$ 185,3 bilhões até 2033. No Brasil, estimativas apontam que o segmento pode saltar dos atuais R$ 10 bilhões para R$ 50 bilhões até o fim da década.

A redução da fome, porém, não diminui apenas o consumo de calorias. Junto com a quantidade de comida podem desaparecer da dieta carboidratos, gorduras, fibras, vitaminas e minerais.

Médica intensivista e nutróloga, Valéria Rosenfeld, gerente médica de Nutrição e Saúde da Nestlé Brasil, explica que a redução da ingestão alimentar provocada pelos medicamentos pode comprometer o consumo desses nutrientes, que continuam necessários mesmo quando o objetivo é preservar a massa muscular.

"Em alguns casos, é necessário aumentar a ingestão de proteína porque o paciente passa a consumir menos do que o necessário. Mas, se a alimentação não fornecer quantidades adequadas dos demais nutrientes, essa proteína não será devidamente metabolizada e poderá ser desviada para a produção de energia", afirma.

"Há uma preocupação muito grande com a proteína porque, quando a pessoa perde peso, pode perder também massa muscular. Mas não podemos esquecer os outros nutrientes. Para que essa proteína seja utilizada adequadamente pelo organismo, é preciso garantir também carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais", afirma.

A proteinização tem um limite

A consequência pode aparecer também na disposição. Segundo Rosenfeld, pacientes em tratamento podem chegar às consultas com fadiga e dificuldade para fazer atividade física. Uma das razões pode ser a redução excessiva de carboidratos, que fornecem energia e glicose para o cérebro. Irritabilidade, dificuldade de raciocínio e cãibras também podem aparecer nesse contexto.

A preocupação não é apenas teórica. Segundo a especialista, séries de pacientes publicadas na literatura já identificaram redução na ingestão de ferro, cálcio e vitamina D, além de possível redução de vitamina C. Quando a ingestão alimentar cai de forma acentuada, algumas deficiências podem aparecer rapidamente.

"O paciente pode ter obesidade e desnutrição ao mesmo tempo", afirma Guilherme Giorelli, médico nutrólogo e professor de Nutrologia, Medicina do Exercício e Esporte e Endocrinologia.

"A medicação não te ensina a comer, ela diminui a fome", diz. De acordo com o médico, o tratamento precisa combinar medicamento, alimentação, exercício e educação. A pessoa pode começar a comer menos e ficar satisfeita com a perda de peso, mas precisa aprender a fazer escolhas melhores dentro desse novo limite.

Essa preocupação ganha importância à medida que os medicamentos conseguem produzir perdas de peso cada vez maiores. De acordo com dados de Giorelli, uma perda de 5% do peso já pode reduzir a pressão arterial. Entre 5% e 10%, podem aparecer melhorias em depressão e função sexual; entre 10% e 15%, benefícios em osteoartrite e esteatose hepática; acima de 15%, pode haver remissão do diabetes em alguns pacientes.

O ponto, portanto, passa a ser não apenas quanto peso é perdido, mas qual é a composição dessa perda.

Esse cenário cria uma oportunidade para a indústria de alimentos e nutrição, mas também muda o tipo de produto que pode fazer sentido para esse consumidor. Quanto menor a quantidade de comida ingerida, maior a importância de entregar nutrientes em porções menores.

Uma pesquisa encomendada pela Nestlé, com 320 pessoas de 18 a 50 anos, de todas as regiões do país e das classes A, B e C, ajuda a dimensionar esse comportamento. No grupo pesquisado, 25% disseram usar medicamentos análogos de GLP-1 e 18% afirmaram já ter usado. Entre usuários e ex-usuários, 95% buscavam uma alimentação mais saudável, 64% monitoravam indicadores de saúde, 59% faziam acompanhamento nutricional e 54% utilizavam aplicativos.

O levantamento foi feito com pessoas que já tinham algum nível de preocupação com alimentação ou corpo e, portanto, não representa a população brasileira como um todo. Ainda assim, oferece um retrato do perfil de consumidor que a indústria de alimentos e nutrição começa a acompanhar.

Depois da proteína, a indústria mira a fibra

Para a Nestlé, esse movimento abre espaço para um portfólio que não depende apenas da tendência de produtos com alto teor de proteína. A empresa aposta em suplementos e produtos voltados a diferentes necessidades nutricionais, enquanto acompanha a mudança no comportamento de quem utiliza os medicamentos.

A indústria também começa a olhar para outro nutriente que pode ganhar protagonismo com a popularização dos GLP-1: a fibra. "Hoje a gente fala muito de proteína, mas a fibra é a nova proteína", afirma Lemos.

Nesse caso, a fibra entra na equação por outro caminho, ela pode se tornar mais difícil de atingir quando o volume total de alimentos consumidos diminui. A estratégia também envolve educação. Segundo a head de Marketing e Nutrição, a companhia mantém programas de capacitação para profissionais de saúde e uma plataforma que reúne mais de 3 mil profissionais em cursos gratuitos.

A expansão desse mercado, porém, depende de fatores que vão além do portfólio. O aumento do número de pacientes em tratamento também coloca pressão sobre a capacidade de produção, distribuição e atendimento médico.

Para Giorelli, o avanço dos medicamentos depende não apenas da capacidade de produzir as canetas, mas de colocá-las à disposição de uma população muito maior. Um dos gargalos que ele identifica para a indústria farmacêutica é logístico. Boa parte dos tratamentos é injetável e exige uma cadeia de produção, armazenamento e distribuição adequada.

Ao mesmo tempo, a falta de profissionais especializados em obesidade pode limitar a expansão do tratamento. "Não existem especialistas em obesidade suficientes para atender essa população. Precisamoscapacitar o médico da atenção primária, o clínico, o médico de família, para que ele consiga entender que obesidade é uma doença e saiba tratar essa doença".

O preço também entra nessa equação. os especialistas citam a possibilidade de medicamentos mais baratos, inclusive com a entrada de genéricos, ampliarem o acesso ao tratamento. Eles argumentam que a análise econômica não deveria considerar apenas o custo da medicação, mas também as doenças e complicações que podem ser evitadas ao longo de 10 ou 20 anos.

Acompanhe tudo sobre:ProteínasIndústrias de alimentosNestléEmagrecimentoGLPObesidade

Mais de Invest

A história das duas letras que dão nome à C&A há quase dois séculos

Quem é Howard Buffett, filho de Warren que já foi agricultor, fotógrafo e até xerife

Paramount negocia acordo com a Califórnia para avançar na compra da Warner por US$ 81 bi

Ibovespa quebra sequência de quatro semanas em alta com eleição e decisões sobre juros

Mais na Exame

Mercados

A história das duas letras que dão nome à C&A há quase dois séculos

Future of Money

Stablecoins, Nu Global e a migração do dinheiro das redes fechadas para as abertas

Casual

Azeite tem safra. Mas isso realmente importa?

Inteligência Artificial

Gemini invade três empresas reais durante teste de segurança