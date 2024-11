A estratégia do C6 Bank para crescer com IA generativa

Ser o banco principal do cliente é a grande meta de qualquer instituição financeira, especialmente em um cenário onde brasileiros têm, em média, 5,5 contas bancárias, segundo a consultoria Oliver Wyman. De olho nessa disputa, o C6 Bank lançou nesta quinta-feira, 28, uma nova ferramenta: uma inteligência artificial para simplificar operações bancárias.

Batizada de C6 Assistant, a solução é um chat de IA generativa dentro do aplicativo do banco digital, que serve para auxiliar o cliente com transações diversas, como pix ou pagamento de boletos. “É uma nova forma de interação com o banco, de navegar no aplicativo”, explicou Gustavo Torres, responsável pela área de inovação e experiência do C6 Bank, em evento de lançamento da solução.

Funciona assim: o cliente pode encaminhar comandos, arquivos, fotos ou prints para o chat, a partir de qualquer aplicativo. A partir daí ele é capaz de identificar a transação desejada e sugerir uma operação para o usuário. Suponha que você recebeu uma cobrança de pix no WhatsApp. É possível encaminhar o print da própria tela, a própria mensagem ou enviar um comando para o chat.

“Ele identifica a chave pix, o valor da transação, e já direciona [o cliente] para o pagamento. Vem para melhorar a experiência do usuário”, afirmou Torres.

O lançamento será feito para toda a base do C6 a partir da próxima segunda-feira, 2. A expectativa é avançar nas soluções de investimento, onde será possível, por exemplo, pedir indicações de melhores aportes de acordo com o perfil e intenções dos clientes. Outras opções devem incluir o pagamento de boletos DDA, cartão de crédito e serviço por voz – tudo até o primeiro semestre de 2025.

“Meu xodó são os boletos DDA, aqueles emitidos em seu nome que aparecem no app do banco. Você vai poder perguntar quantos boletos tem e pedir para que o assistente ajuste todos os pagamentos para o mesmo dia.”

Na contramão do Itaú, que anunciou na última semana sua solução de inteligência artificial integrada ao WhatsApp, a ferramenta do C6 funciona apenas dentro do próprio aplicativo. “Nem sempre um app de mensagem terceiro está preparado no nosso nível de segurança. Trouxemos experiência pra dentro do nosso app para garantir a segurança do cliente”, disse José Luiz Santana, chefe de segurança do banco.

Para acessar o chat de IA, o cliente deve passar pelo mesmo sistema de segurança exigido para transferências: senha ou biometria facial. “Nossa biometria é proprietária – não é a mesma do celular”, reforçou Santana. Uso de geolocalização e análise do comportamento do cliente são outros fatores de segurança utilizados.

Philippe Katz, sócio e CFO do C6 Bank, acrescentou que a estratégia do banco está mais relacionada ao engajamento da base atual de 35 milhões de clientes do que na busca por novos usuários.

“Olhamos muito mais para principalidade do que para atração de novos clientes. Temos crescido dentro da própria base e o assistente ajuda nisso, a aumentar o relacionamento do cliente com o C6”, defendeu. O banco, que optou por não abrir capital, também não divulga suas métricas internas de principalidade.

Semestralmente o C6 divulga alguns números operacionais. O banco registrou lucro líquido de R$ 969 milhões no primeiro semestre deste ano – e a expectativa é de um lucro superior a R$ 2 bilhões no acumulado de 2024.