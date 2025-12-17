A empresa que levantou mais de US$ 6 bi no maior IPO dos EUA em quatro anos

As ações da Medline dispararam na estreia na bolsa após a empresa levantar US$ 6,26 bilhões no maior IPO (oferta pública de ações) do ano, reforçando a reabertura do mercado de ofertas públicas nos Estados Unidos após meses de volatilidade. Por volta das 16h45, os papéis subiam 31,79%, cotados a US$ 38,22, após abrirem a US$ 35, acima do preço de US$ 29 definido na oferta.

A fornecedora de produtos médicos vendeu 216 milhões de ações em uma oferta ampliada, precificada perto do teto da faixa indicativa. Com isso, a empresa passou a valer cerca de US$ 47 bilhões, considerando as ações em circulação, segundo registros regulatórios. A Medline tem como principais acionistas os fundos Blackstone, Carlyle e Hellman & Friedman, que adquiriram participação majoritária na companhia em 2021, em um negócio avaliado em US$ 34 bilhões.

O IPO da Medline superou o maior lançamento do ano até então, o da chinesa Contemporary Amperex Technology (CATL), que captou US$ 5,26 bilhões em Hong Kong. Nos Estados Unidos, trata-se da maior abertura de capital desde a da Rivian, em 2021, quando a montadora elétrica levantou US$ 13,7 bilhões.

Retomada do mercado de IPOs

A operação ocorre em um momento de retomada gradual do mercado de IPOs. Até agora, as ofertas públicas nos EUA levantaram mais de US$ 46 bilhões em 2025, excluindo SPACs, segundo a Bloomberg. Mesmo com a Medline, o volume total deve ficar ligeiramente abaixo da média anual de quase US$ 50 bilhões registrada na década anterior à pandemia.

A Medline é apenas a quinta empresa a captar mais de US$ 5 bilhões em um IPO nos EUA nos últimos dez anos, ao lado de Rivian, Uber, Lineage e Arm, segundo dados compilados pela Bloomberg. A companhia contou com compromissos de até US$ 2,35 bilhões de investidores âncora, como Baillie Gifford, Capital Group, GIC, Janus Henderson e Viking Global.

Parte dos recursos levantados foi usada para recomprar ações de investidores pré-IPO, em uma estrutura conhecida como operação secundária sintética, que permite a fundos de private equity realizar ganhos sem vender ações diretamente no mercado.

Sobre a Medline

Fundada em 1966, a Medline fabrica e distribui suprimentos médicos usados por hospitais e clínicas, como luvas, aventais e mesas de exame. A empresa afirma ter um portfólio de cerca de 335 mil produtos e uma cadeia logística capaz de entregar no dia seguinte para 95% dos clientes nos EUA. “Minha aspiração é ser o Costco da saúde”, disse à Bloomberg Jim Boyle, CEO da companhia, ao destacar o foco em escala, marcas próprias e eficiência de custos.

Nos nove meses encerrados em 27 de setembro, a Medline registrou lucro líquido de US$ 977 milhões, sobre uma receita de US$ 20,6 bilhões, ante lucro de US$ 911 milhões e receita de US$ 18,7 bilhões no mesmo período do ano anterior.

O IPO encerra o calendário de aberturas de capital nos EUA em alta e reforça a expectativa de um 2026 mais forte para listagens, especialmente de empresas controladas por private equity. Entre as estreias mais aguardadas está a da SpaceX, que pode se tornar a maior da história.