A derrocada de Jean-Charles Naouri no Casino e o futuro do grupo controlador do GPA

O francês Jean-Charles Naouri sempre mirou alto e fez de tudo para seus negócios ganharem corpo e ficarem maiores. Foi assim, que num batalha intensa tirou Abilio Diniz da empresa criada pelo pai do brasileiro e colocou o GPA, dono do Pão de Açúcar, sob o controle do Casino. Esse crescimento desenfreado, no entanto cobrou um preço alto. Com dívidas bilionárias, a Rallye, holding de Naouri, teve de abrir mão do comando do Casino e aceitar um acordo com o mega empresário tcheco Daniel Kretinsky, além dos sócios Fimalac e Attestor Capital.

O acordo prevê que o Casino entre em um processo de reestruturação supervisionado pela Justiça até outubro e conclua a reforma no primeiro trimestre de 2024. Na sexta-feira, o conselho aprovou o acordo com Kretinsky, Fimalac e o credor Attestor Capital para recapitalizar o negócio e cortar dívidas. Os credores que detêm mais de dois terços do empréstimo a prazo da empresa também deram sua aprovação.

Basicamente será uma injeção de capital de 1,2 bilhão de euros para reforçar a liquidez da empresa,sendo a maior parte paga por Kretinsky, que tem negócios bilionários nos setores de energia e mídia. Mais de 1,3 bilhão de euros em dívida garantida e 3,5 bilhões de euros em dívida não garantida serão convertidos em patrimônio.

Antes da decisão pelo acordo, o grupo Casino já havia apresnetado alguns planos para aumentar a liquidez, dentre eles o de vender ativos da América Latina, onde opera por meio da rede colombiana Éxito e do GPA. Ainda não há, porém, nenhuma decisão oferta encaminhada.

No último mês, a rede Éxito, cujo capital social pertence 96% ao GPA, recebeu duas propostas de compra pelo banqueiro colombiano Jaime Gilinski, mas ambas foram declinadas pelo GPA e seus acionistas (vale lembrar que o Casino detém 41% das ações do GPA) por não serem consideradas atraentes o suficiente. A empresa está prestes de concluir a cisão da Éxito, que irá reduzir sua participação de 96% para 13% e, segundo o GPA, gerar mais valor para os acionistas.

A saída de Naouri de jogo não deve significar, no entanto, uma vida mais fácil para o Casino. Os números operacionais estão bastante pressionados. A empresa divulgou na quinta-feira, 27, um prejuízo líquido ajustado de 1,3 bilhão de euros (US$ 1,5 bilhão) no primeiro semestre do ano.