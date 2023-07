A corrida pelo ETF que paga dividendos: com produtos no forno, gestoras preparam lançamentos

Gestoras brasileiras estão nos preparativos finais para a listagem na B3 de ETFs que pagam dividendos. Desejo antigo do mercado, esses fundos que distribuem proventos foram liberados em janeiro pela B3 e podem chegar à bolsa brasileira ainda neste ano.

Os ETFs ainda não estão disponíveis no mercado devido a fatores técnicos na execução dos pagamentos de proventos e precificação da cota. O modelo exige uma nova tecnologia entre as partes envolvidas na operação.

"Os administradores dos fundos estão buscando soluções para oferecer o produto. Como é algo muito recente, os sistemas ainda não estão prontos. É uma questão de tempo", disse uma fonte a par do assunto à Exame Invest. "Quando se inova no mercado financeiro, não dá para fazer do dia para a noite."

Como serão os ETFs

Os ETFs de proventos que estão sendo desenvolvidos abrangem diferentes tipos de mercado, como renda fixa, imobiliário e de opções. O modelo de atuação deverá seguir a carteira de um determinado índice. E por definição, não há uma periodicidade de distribuição de dividendos a ser seguida. Isso significa que os próprios gestores dos fundos irão determinar de quanto em quanto tempo será a distribuição. dos proventos.

Gestora de Brasília quer lançar o 1º ETFs de dividendos

Uma das raras fora do eixo Rio-São Paulo, a gestora brasiliense Buena Vista Capital quer colocar seu nome na história do mercado brasileiro como a primeira a introduzir um ETF de dividendo na B3. Já está tudo acertado com o banco administrador e com a provedora de índice, que serão de fora do país, segundo Renato Nobile, gestor e sócio da Buena Vista.

O ETF da Buena Vista buscará a distribuição de dividendos por meio de operações de "covered call" no mercado de opções. Popular entre ETFs de proventos nos Estados Unidos, a estratégia envolve vendas cobertas de opções de compra. O ETF será o primeiro da Buena Vista, que gere cerca de R$ 60 milhões entre fundos de multimercados e private equity.

O fundo, basicamente, venderá no mercado a opção para que outro investidor compre uma determinada ação a um preço de exercício preestabelecido (strike) -- e, para ter essa opção, o investidor paga ao fundo um valor (ou um "prêmio", na língua do mercado).

Se a ação cair abaixo do strike, o investidor pode escolher não exercer a opção de compra. Nesse caso, o fundo ganharia todo o prêmio, mas perderia em valor de cota, já que a desvalorização do ativo afetaria seu patrimônio. Isso ocorre porque a venda coberta de opção de compra é feita sempre com as ações no bolso. Por outro lado, se a ação subir acima do strike e o investidor decidir realizar a opção de compra, o fundo perderia a diferença entre o preço de exercício da opção e a atual cotação do papel. Mas, o prêmio recebido anteriormente pela opção de compra suavizaria a perda com a operação.

"O objetivo é suavizar a volatilidade e entregar pagamentos recorrentes aos cotistas. Queremos alcançar um retorno de 1% ao mês aos nossos cotistas", afirmou Nobile em entrevista à Exame Invest.

As operações de covered call serão feitas com base nas ações que compõem o S&P 500, principal índice de ações dos Estados Unidos. Além dos ganhos obtidos por meio das operações feitas no mercado de opções, eventuais dividendos pelas empresas do S&P 500 também serão pagos aos cotistas do ETF da Buena Vista. O modelo será semelhante ao ETF americano SPYI, com pagamentos mensais e rendimento anual, atualmente, perto de 12%.

Nobile contou que chegou a considerar a possibilidade de fazer a mesma estratégia com o Ibovespa, mas o fator liquidez foi determinante para a escolha do índice americano. "O mercado de opções americano tem uma liquidez astronômica. É possível fazer esse tipo de operação com opções com US$ 1.000."

ETFs na corrida dos proventos

Outra gestora que pretende desbravar os ETFs de proventos é a Wise Capital, focada em investimentos em REITs internacionais, semelhantes aos fundos imobiliários brasileiros. O índice de referência do fundo será o S&P Global REITs. "Os ETFs de distribuição de proventos é um desejo que temos há mais de dois anos", disse Marcelo Safadi, fundador da Wise Capital. Segundo ele, toda a estrutura já está pronta, mas não vê o momento de mercado propício para a listagem do ETF. "Ainda é muito difícil competir com a Selic a 13,75%."

Já outra gestora focada em fundos passivos e com mais de R$ 1 bi em ativos está desenvolvendo um ETF de proventos focado em renda fixa. De acordo com apuração da Exame Invest, ainda há pontos a serem decididos na estruturação do produto, o que adiar um pouco mais seu lançamento.

ETF ganha destaque com alta de juros nos EUA

Beneficiados pela alta de juros, ETFs de proventos de renda fixa tem se popularizado no mercado americano. Um dos mais populares é o SGOV, que compra títulos do Tesouro dos Estados Unidos com prazo de vencimento entre 0 e 3 meses. Em termos anualizados, o ETF está rendendendo cerca de 5% em dólar.

O rendimento reletivamente alto para o padrão americano, inclusive, levou a Nomad a oferecer o ETF SGOV como porta de entrada para a divisão da plataforma de de investimentos no exterior. "A volatilidade da cota é muito baixa. Então, acreditamos que é um ótimo produto de entrada aí para a maior parte dos brasileiros", comentou Caio Fasanelli, head de investimentos da Nomad.

Além dos pagamentos mensais do ETF, um dos motivos que levaram a Nomad a colocar o SGOV em destaque é o baixo preço cobrado por sua gestora, a BlackRock. Sua taxa líquida de gestão é de 0,07% ao ano. "É muito baixo, o que é positivo. Uma taxa elevada penalizaria o potencial de rendimento e de distribuição de proventos do fundo", explicou Fasanelli. A lógica, que vale para os ETFs de proventos americanos, também vale para os que serão lançados no Brasil.

Como será a compra e venda de ETFs de dividendos no Brasil

A compra e venda dos ETF de proventos serão, como de todos os outros já listados, feitas por meio de aplicativos de corretoras ou homebrokers. O prazo de resgate seguirá o da própria bolsa, de D+2.

Como é hoje e como será

Nenhum ETF lançado até agora faz a distribuição de dividendos aos cotistas. Todo os proventos recebidos eram reinvestidos no fundo, Ou seja, o valor do investimento aumentava sem a necessidade de novos aportes, mas o dinheiro não caía diretamente na conta dos cotistas.

Os ETFs já lançados, a priori, irão se manter no modelo já existente. Mas haverá opções para aqueles que querem receber diretamente o dinheiro dos proventos.