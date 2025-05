A cadeira mais importante da 'Corporate America': Quem vai substituir Jamie Dimon no JP Morgan?

Os principais executivos do JPMorgan Chase se reúnem com acionistas para o dia anual do investidor do banco, com o objetivo de apresentar estratégias para a diretoria.

Mas o que está em holofote mesmo nesta segunda-feira, 19, é uma audição para o maior cargo de Wall Street, o posto de presidência do maior banco dos Estados Unidos.

O atual ocupante do cargo, Jamie Dimon, surpreendeu os investidores no ano passado ao anunciar que deixaria o posto em menos de cinco anos. Dimon é visto com admiração pelos acionistas. Desde que ele assumiu o cargo em 2006, as ações do JPMorgan subiram mais de 500%.

Agora, a preocupação é se algum sucessor conseguirá preencher uma posição tão importante.

"Ele é mais do que o CEO do JPMorgan, é também o CEO da Corporate America", disse David Bahnsen , fundador e sócio-gerente do Bahnsen Group e acionista do banco ao The Wall Street Journal. "Demonstrar esse nível de liderança é importante para um futuro sucessor."

Os investidores estão atentos para o futuro do banco que registrou um lucro de US$ 54 bilhões em 2024, um valor recorde para qualquer banco na história americana.

Em janeiro, Dimon tomou a medida incomum de anunciar que um dos candidatos à sua sucessão estava fora da disputa: Jennifer Piepszak, hoje diretora de operações do banco, não queria o cargo.

Segundo o jornal Wall Street Journal, os três executivos que lideram a competição pelo cargo de CEO JP Morgan são: Marianne Lake, Doug Petno e Troy Rohrbaugh.

Marianne Lake

A líder da disputa é a administradora do Chase Bank e seus negócios de cartão de crédito. Criada na Inglaterra, ela foi contratada pelo JPMorgan depois de trabalhar no banco como contadora da Price Waterhouse em Londres na década de 1990. Ela trabalhou em vários cargos financeiros no banco antes de se mudar para os Estados Unidos e se tornar diretora financeira em 2013.

Lake domina as finanças do banco e consegue recitar estatísticas importantes sobre seu balanço patrimonial sob demanda. Com formação em contabilidade, ela é vista como uma forte gestora de riscos, mas passou pouco tempo trabalhando com grandes clientes corporativos do JPMorgan em comparação com seus concorrentes.

Doug Petno

Petno é um ex-banqueiro do setor de petróleo e gás que comandou o banco comercial do JPMorgan entre 2012 e 2024. Ele ajudou a impulsionar o movimento para oferecer serviços bancários a mais empresas dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que expandiu seu alcance internacional.

Ele foi promovido ao cargo atual quando o JPMorgan fundiu o banco comercial com seu banco de investimento. Mas Petno, conhecido por seu estilo de gestão implacável, continua construindo relacionamentos com a alta gerência da divisão resultante da fusão.

Troy Rohrbaugh

Rohrbaugh tem menos experiência no setor bancário do que os outros concorrentes. Entre 2005 e 2024, ele comandou diversos negócios voltados para o mercado, incluindo derivativos cambiais e negociação de taxas de juros.

Ainda assim, a divisão de mercados se tornou uma potência geradora de receita, enquanto o banco tradicional elabora estratégias para competir no crescente mundo dos mercados privados.

Ele também defendeu a atualização da tecnologia de back-office do JPMorgan, o que, segundo o banco, tem dado resultados significativos em períodos de volatilidade do mercado.