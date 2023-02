A bolsa irá abrir no Carnaval? Veja o calendário de feriados até o fim do ano

A B3 não irá abrir na segunda e terça-feira de Carnaval, dias 20 e 21 de fevereiro, respectivamente. As negociações na bolsa brasileira só voltarão na quarta-feira de cinzas, dia 22, às 13h. Negociações com conhecimento de preços no Tesouro Direto terão início na quarta às 14h.

Na segunda-feira, 20, inclusive, não haverá negociação no mercado à vista dos Estados Unidos, que no dia irá celebrar o Dia do Presidente em homenagem a Abraham Lincoln e George Washington.

Funcionamento de bancos

As agências bancárias também permanecerão fechadas para atendimento ao público nos dias 20 e 21. Na quarta-feira de cinzas, 22 de fevereiro, o atendimento ao público terá início às 12h.

Veja os próximos feriados da B3