A bolsa abre hoje? Veja como operam B3 e Wall Street em véspera de Ano Novo

Os mercados em todo o mundo mudarão seus horários de funcionamento em função dos festejos de final de ano. Até aqui, as bolsas vinham sendo impactadas pelo clima de final de ano, com um volume reduzido de negócios, típico do período.

O Ibovespa opera na véspera de Ano Novo?

Desde 2022, a bolsa brasileira não para durante feriados municipais e estaduais em São Paulo. Esse não é o caso do Ano Novo, um feriado nacional. Mas e a véspera?

Pelo calendário oficial do governo federal, o dia 31 de dezembro é considerado ponto facultativo após as 13h (horário de Brasília). No funcionalismo público, o servidor é dispensado do serviço a partir desse horário, sem que sua remuneração seja afetada. No setor privado, a decisão de liberar ou não os funcionários varia de acordo com a empresa.

No caso da B3, não haverá negociação para o mercado de renda variável durante todo o dia. Isso inclui ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, derivativos, renda fixa privada, ETF de renda fixa, entre outros.

As negociações serão retomadas apenas na sexta-feira, dia 2 de janeiro.

As bolsas em Nova York funcionam na véspera do Ano Novo?

Em Wall Street, o esquema é diferente.

Os dois maiores ambientes de negociação de ações dos Estados Unidos, a New York Stock Exchange (Nyse) e a Nasdaq, vão operar na véspera do Ano Novo, porém em horário reduzido.

As negociações começam no horário de costume, às 11h30 (horário de Brasília), mas vão fechar mais cedo. As transações serão encerradas às 15h (horário de Brasília) e retomadas somente após o Ano Novo, também no dia 2 de janeiro.

Já as negociações com títulos (bonds) americanos serão encerradas às 16h (horário de Brasília) nesta quarta-feira. E assim como no caso da renda variável, serão retomadas somente na sexta-feira.