A barreira do mercado de trabalho para corte de juros nos EUA

Dados do mercado de trabalho americano divulgados nesta primeira semana do ano colocaram em xeque as perspectivas mais otimistas para o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. A última decepção nesse sentido foram os números oficiais de dezembro, que saíram nesta sexta-feira, 5.

O payroll, considerado um dos principais indicadores da economia americana, mostrou a criação de 216 mil empregos urbanos no mês. O número saiu bem acima das expectativas dos economistas, que giravam perto de 170 mil.

Também houve surpresa para a taxa de desemprego, que se manteve inalterada em 3,7% ante expectativa de uma leve alta para 3,8%. A variação do salário médio por hora trabalhada subiu de 4% para 4,1% no acumulado de 12 meses. O consenso era de queda para 3,9%.

Os números divulgados nesta sexta vão em linha com os apresentados na véspera pelo Instituto ADP, que havia apontado uma geração de 164 mil vagas de trabalho no setor privado em dezembro ante a a expectativa de 125 mil postos.

"Os dados de emprego de dezembro mostram que o mercado de trabalho continua apertado e devem provocar dúvidas sobre os ajustes na política monetária americana após as ponderações apresentadas na ata referente à última reunião do Fomc de 2023", afirma em nota Danilo Iglior, economista-chefe da Nomad.

Na última decisão de juros, o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, chegou a inflar as expectativas por corte de juros ao afirmar que seu comitê de política monetária, o Fomc, já vinha discutindo a possibilidade de corte de juros para este ano.

Mais brando na queda?

Um levantamento interno com diretores do Fed divulgado no mesmo dia, chegou a prever três cortes de 0,25 ponto percentual para este ano. Se confirmada, a projeção levaria o juro, hoje entre 5,25% e 5,5%, caia para entre 4,5% e 4,75%. No mercado, porém, investidores chegaram a fazer apostas muito mais agressivas, precificando que o juro cairia para abaixo de 4% até o fim deste ano. Mas essa chance caiu significativamente.

A curva de juros dos Estados Unidos precifica nesta sexta menos de 47% de chance de o Fed cortar o juro para abaixo de 4% até o fim do ano. Até o fim da semana passada, essa probabilidade era precificada próxima de 85%, com 10% de chance de o juro cair para entre 3,25% e 3,5%.

Investidores também reduziram a probabilidade de o Fed iniciar os cortes de juros em março, de 73,4% para 57%.

A esperança de que o Federal Reserve iniciasse um ciclo de cortes mais agressivo foi o que serviu de gatilho para o rali do fim de 2023, que impulsionou as bolsas internacionais e levou o Ibovespa, aqui no Brasil, para a máxima histórica. Nesta sexta, com a perspectiva de um Fed mais duro, as bolsas americanas operam em queda. O Ibovespa, no mercado doméstico, ainda sustenta o sinal positivo, mas também caminha para encerrar a semana em queda.

