A ameaça dos títulos americanos, Evergrande suspensa, relatório do BC e o que move o mercado

Apostas de que os juros americanos seguirão altos por mais tempo seguem assombrando os mercados globais. Bolsas internacionais até buscam alguma recuperação nesta manhã de quinta-feira, 28, mas o movimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos segue como ponto de preocupação entre investidores.

T-10 nas alturas e petróleo acima de US$ 90

O rendimento do título de 10 anos (T-10) dos Estados Unidos, que basicamente determina o preço do dinheiro no longo prazo, voltou a renovar máxima desde 2007, O novo patamar, agora, é acima de 4,60%. Esse rendimento subiu 4,7% somente desde sexta, após o Fed sinalizar que os juros permanecerão altos no ano que vem (e talvez nos próximos).

Outro ponto de cautela, ainda que mais pontual, é a alta do petróleo. A commodity vem sendo negociada perto de US$ 94, com quase 30% de valorização em relação aos patamares de maio. O medo é que essa disparada de preço tenha impactos significativos sobre a inflação corrente, obrigando os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa a serem (ainda) mais contracionistas.

PIB dos EUA

Ainda nos Estados Unidos, será divulgado nesta manhã a terceira prévia do PIB do segundo trimestre. Na última divulgação, o número foi revisado para baixo, de 2,4% para 2,1%.

Evergrande volta a ser suspensa

Na China, o minério de ferro registrou mais um pregão de alta nesta madrugada, encerrando as negociações em Dalian cotado perto de US$ 115 por tonelada. Mas outro fator toma as manchetes econômicas da China: a suspensão das ações da Evergrande. Os papéis caíram 80,61% desde o fim de julho, quando voltaram a ser negociados após 17 meses. A nova suspensão ocorre diante dos riscos de liquidação da companhia.

A empresa é uma das maiores construtoras do país, sendo, inclusive, chegando a ser financiadora importante do time de futebol Guangzhou, que chegou a contar com estrelas do futebol brasileiro, como Paulinho, Hulk e Ricardo Goulart.

Relatório de inflação do BC e IPP

No Brasil, investidores deverão digerir nesta quinta o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do Banco Central, divulgado nesta manhã. No documento, as projeções do BC para o crescimento do PIB foi revisada de 2% para 2,9% para este ano. Ainda será divulgado hoje o Índice de Preço ao Produtor (IPP).

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.