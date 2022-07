5 motivos para não ter recessão nos Estados Unidos, segundo a Gavekal Research

A crescente preocupação sobre o risco de recessão nos Estados Unidos está "completamente errada". Isso é o que afirma Anatole Kaletsky, sócio-fundador e economista-chefe da Gavekal Research, em relatório divulgado nesta quarta-feira, 6.

"Acredito que quase não há chance de uma recessão nos EUA este ano ou no início de 2023. Os investidores devem, portanto, usar o atual pânico da recessão para aumentar a proteção contra a inflação em commodities", afirmou Kaletsky em relatório.

Kaletsky chegou a dizer que o "medo" de recessão deve ser descrito como "esperança de recessão", já que uma recessão precoce nos EUA seria o melhor cenário para curar a inflação global e alcançar um rápido retorno à taxa de juros baixa e ao crescimento moderado. Porém, isso não deverá acontecer, segundo ele, por seis principais motivos. Confira.

1 - Política monetária estimulativa

A alta de juros nos Estados Unidos se tornou um dos principais gatilhos para os temores de recessão. O Federal Reserve (Fed) elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual na última decisão, a mais agressiva desde 1994. A expectativa é de que o Fed repita a dose na decisão deste mês. Mas Kaletsky classifica a política monetária americana como altamente estimulativa e insuficiente para causar uma recessão. Isso porque as taxas estariam em patamar "profundamente negativas" em termos reais.

"As condições continuarão estimulantes pelo menos até o final deste ano, porque mesmo que a taxa suba para 3% ou 3,5% até lá, a inflação retrospectiva ainda estará bem acima de 4% e é improvável que a inflação esperada para os 12 meses seguintes seja muito menor."

2 - Tempo do feito da alta de juros na economia

A demora para que a política monetária tenha efeito econômico é a segunda razão apontada pelo economista-chefe da Gavekal para que os Estados Unidos não caiam em recessão nos próximos meses. O tempo de resposta à alta de juros, disse Kaletsky, nunca foi menor que 9 meses.

"Os mercados, no entanto, tornaram-se confiantes de repente de que a inflação e a atividade econômica desacelerarão abruptamente nos próximos meses, mesmo antes de a política monetária ter sido seriamente restringida. Os investidores agora estão assumindo que as defasagens não foram apenas encurtadas, mas que eles se tornaram negativas."

3 - Indicadores econômicos robustos

Apesar de toda a preocupação sobre a desaceleração da economia americana, Kaletsky acredita que os atuais indicadores não apontam para um cenário recessivo para os próximos nove meses. Um exemplo, segundo ele, é que as condições de habitação estão "bem acima dos níveis do início das recessões anteriores", mesmo com quedas significativas de vendas e lançamentos de imóveis no país em resposta ao aumento das taxas de hipoteca.

"Da mesma forma, os preços das commodities, as vendas no varejo, o investimento empresarial, os principais indicadores e os índices dos gerentes de compras ainda são altos o suficiente para indicar um crescimento constante."

4 - Inflação não (necessariamente) mata crescimento

Embora a inflação corroa os rendimentos reais, a Gavekal considera que esse efeito seja mais do que compensado pelo aumento forte crescimento do mercado de trabalho americano. Kaletsky pontua que o agregado de salários saltou 12,4% nos Estados Unidos nos últimos dois anos, mesmo com queda real de 2,5% do salário médio.