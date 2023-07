3R salta 8% na bolsa após forte crescimento na produção de petróleo

As ações da 3R Petroleum (RRRP3) saltam 8% e lideram os ganhos do Ibovespa nesta sexta-feira, 7, após a companhia apresentar forte crescimento no relatório de produção de junho.

Divulgado ontem à noite, o relatório mostra uma alta de 68% na produção mensal consolidada de petróleo e gás, que alcançou 37,7 mil barris de óleo equivalente (boe) por dia.

O crescimento foi atribuído em especial à integração do Polo Potiguar, comprado da Petrobras e assumido pela 3R no início de junho. A produção média diária na unidade foi de 41,4 mil boe em junho de 2023.

“Com a integração do ativo Potiguar, esperamos que a empresa estabilize sua produção acima de 40 mil boe por dia nos próximos meses, o que deve trazer maior visibilidade para geração de fluxo de caixa e acelerar seu processo de desalavancagem”, afirmaram, em nota, os analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

Os analistas recomendam a compra da ação com preço-alvo de R$ 85 – um potencial de valorização (upside) de 182%.