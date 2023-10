3R quer levantar mais dinheiro com debêntures do que em IPO

A 3R Petroleum (RRRP3) informou nesta quarta-feira, 11, ter aprovado a 3ª emissão de debêntures no valor de R$ 1 bilhão. O montante é maior que o levantado em seu IPO, em 2020, quando movimentou R$ 690 milhões. O dinheiro será destinados a investimentos nos projetos de revitalização dos campos maduros de petróleo e gás natural localizados nas bacias de Potiguar e Recôncavo

Garantia firme

A emissão será feita sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures. A oferta, portanto, está assegurada, com a garantia de que os bancos estruturadores comprarão as debêntures, caso falte demanda do mercado.

Remuneração

A taxa remuneração das debêntures, segundo a 3R, será limitada ao que for maior entre IPCA+2,4% e 7,4% fixo. A taxa final da remuneração será definida após o processo de bookbuilding, com coleta de intenções de investimento.

Prazo de vencimento

O prazo de vencimento será de dez anos a partir da emissão das debêntures.

Aval da Fitch

A emissão de debêntures recebeu rating brA da agência de classificação de risco Fitch. "Além disso, atribuímos o rating de recuperação ‘3’ às debêntures, indicando nossa expectativa de uma recuperação significativa de 65% para os credores em um cenário hipotético de default", afirmou a agência