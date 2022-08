3R Petroleum (RRRP3) tem produção de 12 mil barris por dia em julho

A 3R Petroleum (RRRP3) divulgou nesta quinta-feira, 11, os seus dados da produção preliminares do mês de julho, o que significa que os dados divulgados ainda não foram submetidos à auditoria.

No fato relevante divulgado pela 3R Petroleum, a companhia lista a produção preliminar obtida em julho por cada um de seus poços. O polo de Macau foi responsável por uma extração média diária total, que é a soma da produção entre os barris de óleo e a produção de gás em barris equivalentes, de 5.780 mil barris, crescimento de 9,9% se comparado com o mesmo período consolidado no ano passado.

De acordo com a 3R, o desempenho de julho do polo Macau foi impactado por quedas no fornecimento de energia no início de maio em Alto Rodrigues, evento externo que complicou a medição e rateio da produção deste polo.

Já o polo Pescada e Arabaiana contou com uma produção média diária total de 425 barris, uma redução de 5,3% deste polo num comparativo ano a ano.

No polo Rio Ventura, localizado na Bahia e adquirido pela 3R no segundo trimestre de 2021, a produção do mês passado foi de 1.543 barris.

A produção da operação Areia Branca foi de 450 barris, valor que representa uma redução de 1,7% em comparação com o primeiro resultado do ano em janeiro de 2022.

E a produção do polo Recôncavo, que teve a operação assumida pela 3R em maio de 2022, foi de 3.988. A 3R ressalta 60% do gás extraído no polo é reinjetado nos próprios reservatórios do polo.

Ao todo, a produção média diária da 3R no mês de julho foi de 12 mil barris. Vale lembrar que estes dados ainda não são consolidados.

A 3R também informa que os resultados referentes aos polos de Fazenda Belém, Potiguar, Peroá e Papa-Terra serão anexados ao relatório caso os devidos processos de transição junto a Petrobras (PETR4) sejam concluídos e aprovados pela ANP.

Resultados da 3R Petroleum (RRRP3) no 2T22

No segundo trimestre do ano, a 3R registrou um lucro líquido de R$ 32,1 milhões. O valor representa um recuo de 40,9% se comparado com o mesmo período de 2021.

Quanto ao lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês), a petrolífera registrou um total de R$ 205,8 milhões, valor 130,6% superior se comparado com o segundo trimestre de 2021.

A receita líquida da 3R Petroleum cresceu 90,1% num comparativo ano a ano, ao todo foram R$ 400 milhões.