3R Petroleum (RRRP3) adquire concessão do Polo Recôncavo na Bahia

A 3R Petroleum (RRRP3) informou nesta quarta-feira (11) que assumiu as operações do Polo Recôncavo na Bahia.

Segundo a 3R Petroleum, foi concluído o processo de transição da concessão junto à Petrobras.

Composta por 14 campos terrestres de produção, o polo foi adquirido pela Petrobras em dezembro de 2020 por US$ 250 milhões, através do programa de desinvestimentos da companhia.

A 3R Petroleum agora se torna a operadora principal do ativo com 100% de participação nas concessões.

As únicas exceções são os campos de Cambacica e Guanambi, onde a companhia possui participação de 75% e 80% respectivamente.

O potencial do Polo Recôncavo

O Polo Recôncavo foi responsável pela produção média diária de aproximadamente 4.811 barris de óleo equivalente (boe) em 2021.

Mais especificamente foram 2.932 barris de óleo e 466 mil metros cúbicos de gás natural.

A DeGolyer & MacNaughton certificou um volume de 75 milhões de boe em reservas provadas.

O benefício para a 3R Petroleum (RRRP3)

A integração das operações dos Polos de Rio Ventura e Recôncavo proporcionará a captura de sinergias operacionais e financeiras para a companhia, por meio da otimização da estrutura logística e operacional.

Será importante também para outras oportunidades comerciais, como ampliar a capacidade de monetização de seus produtos, especialmente o gás natural.

Com isso, a 3R poderá implementar o seu modelo de gestão, que é pautado em eficiência, aumento de produtividade e competitivo custo operacional em campos maduros.



“A aquisição do Polo Recôncavo, subsequente à aquisição do Polo Rio Ventura, abre caminho para a 3R estabelecer uma operação relevante na Bacia do Recôncavo, aumentando nossa atuação em território baiano. Além disso, muito nos orgulha o fato de termos hoje a concessão do campo comercial mais antigo do país, Candeias, que completou 80 anos em dezembro de 2021 e onde começou a história da indústria nacional”, avalia o CEO da 3R Petroleum, Ricardo Savini.