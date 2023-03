3G de Lemann levanta US$ 143 milhões com venda de ações

A empresa 3G Capital Inc., fundada pelo bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann e seus sócios, arrecadou cerca de US$ 143 milhões em receitas brutas por meio da venda das ações da Restaurant Brands International Inc.

A oferta de cerca de 2,2 milhões de ações foi realizada pelo BofA Securities Inc, disse a Restaurant Brands em um comunicado na terça-feira, e a transação foi realizada pelo preço de US$ 64,65 cada, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. 3G controlou cerca de 31% do poder de voto combinado na empresa no último relatório anual.

A 3G, com sede em Nova York, não respondeu imediatamente a um pedido de mais informações sobre a transação.

A venda ocorre em meio a tempos difíceis para Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles, os sócios fundadores da 3G, depois que a varejista brasileira Americanas foi forçada a pedir recuperação judicial em janeiro em meio ao enorme buraco contábil estimado em R$ 20 bilhões (US$ 3,8 bilhões). Enquanto Lemann, Sicupira e Telles são os maiores acionistas da Americanas, a varejista não faz parte da estrutura do 3G.

Fundada em 2004, a 3G possui participações na Kraft Heinz Co., Restaurant Brands International e na fabricante holandesa de persianas Hunter Douglas NV. A Restaurant Brands é a holding do Burger King e Tim Hortons, entre outros.

Lemann, o brasileiro mais rico, tem patrimônio líquido de US$ 21,3 bilhões, segundo o índice de bilionários da Bloomberg. Sua participação na Restaurant Brands International é avaliada em cerca de US$ 1,9 bilhão.