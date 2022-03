3 fatores que devem manter o petróleo acima de US$ 100, segundo o BTG

O petróleo brent superou a marca de 115 dólares nesta quinta-feira, 3, chegando a ser negociado próximo de 120 dólares, o maior patamar em uma década. O preço da commodity, que já subiu 50% neste ano, deve permanecer alto, segundo

se manter acima de 100 dólares, segundo Leonardo Paiva, economista do BTG Pactual

“Vemos o petróleo se estabilizando acima de 100 dólares, que é um patamar bem elevado”, disse Paiva no programa Abertura de Mercado, da EXAME Invest, desta quinta-feira, dia 3 de março.

Guerra na Ucrânia

O conflito entre Rússia e Ucrânia se tornou o principal gatilho para a recente valorização do petróleo. “A Rússia é uma grande produtora de petróleo e a maior fornecedora de gás natural para a Europa. A queda desse fornecimento poderia gerar um forte gargalo global de energia. Por isso, [a guerra] está puxando os preços de todas as commodities com alguma ligação com combustíveis e energia”, afirmou.

Produção da Opep+

Paiva ainda ressalta, porém, que outros motivos têm contribuído com a alta de preços. “A oferta, mesmo antes do conflito, já era bem apertada.” Para o economista, os recentes aumentos de produção acordados pela Opep+ devem ter pouca força para derrubar o petróleo. “Existe o guidance de produção de 800.000 barris por dia, mas não tem sido suficiente para abastecer a oferta no nível que tínhamos antes da pandemia.”

Estoques de petróleo

O economista ainda aponta para os dados de estoques de petróleo dos Estados Unidos divulgados na véspera, que apontaram para queda de 2,597 milhões de barris na última semana. A expectativa do mercado era de alta de mais de 2 milhões de barris.

