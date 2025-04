10 mais ricos do mundo ganharam US$ 140 bilhões com dia histórico nas bolsas dos EUA

Com os mercados financeiros tendo altas históricas nesta quarta-feira, 9, era de se esperar que as fortunas dos homens mais ricos do mundo também acompanhassem esse movimento. E foi isso que aconteceu.

Elon Musk, dono da Tesla e que lidera a lista dos bilionários da Bloomberg, viu sua fortuna aumentar somente hoje em US$ 35,9 bilhões. Ninguém no top 10 dos mais ricos ganhou mais dinheiro que Musk nesta quarta. A explicação é simples: as ações da Tesla subiram 22,69%.

Outro que ganhou muito dinheiro nesta quarta foi Mark Zuckerberg, CEO da Meta: nada menos que US$ 25,8 bilhões.

Larry Ellison, CEO da Oracle, também teve ganhos expressivos, aumentando sua fortuna em US$ 15,5 bilhões.

O único bilionário do top 10 da lista Bloomberg que ganhou mais do que perdeu no ano é Warren Buffett. A quarta-feira foi mais "modesta" para o Oráculo de Omaha: o CEO da Berkshire Hathaway ganhou US$ 8,1 bilhões.

Uma curiosidade: dos 10 mais ricos do mundo, apenas Bernard Arnault, presidente do conglomerado de luxo LVMH, perdeu dinheiro nesta quarta. Sua fortuna caiu US$ 5,7 bilhões. Mas nada que incomode o francês, que tem US$ 148 bilhões no total.

Entenda a guerra comercial de Trump

A decisão de Trump de pausar as taxas recíprocas veio horas depois de a China anunciar retaliações às tarifas impostas pelos EUA. Pequim decidiu taxar importações americanas em 84%, após sofrer tarifas americanas de 84%, que entraram em vigor na madrugada desta quarta-feira, 9. Como Trump já havia taxado a China em 20% antes, o país passou a ter taxa de 104%, que agora será ampliada para 125%.

Na semana passada, Trump anunciou que taxaria quase todos os países do mundo, com tarifas de importação a partir de 10%. Essa cobrança de 10% entrou em vigor no sábado, 5, e o Brasil ficou nessa categoria mais baixa.

Nesta quarta, 9, entraram em vigor as tarifas adicionais, que foram suspensas por Trump na tarde desta quarta. Assim, a União Europeia passou a ser cobrada em 10% no sábado e teria mais 10% agora, somando 20%, por exemplo.