10 ações para surfar a revolução da IA, segundo queridinho de Wall Street

Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09h01.
Enquanto muitos investidores e analistas adotam uma visão mais negativa das ações de tecnologia (ainda mais depois da oscilação da semana passada), Dan Ives, da Wedbush, acredita que 10 papéis em especial devem ajudar a lucrar durante a "revolução da inteligência artificial (IA)".
Segundo Ives, estas são as dez principais ações de tecnologia para aproveitar a onda da IA:
Para o analista, em publicação feita na semana passada, os Estados Unidos lideram a corrida tecnológica global pela primeira vez em 30 anos, impulsionados por Jensen Huang, CEO da Nvidia, a quem ele chama de “padrinho da IA”.
“Pela primeira vez em 30 anos, os EUA estão à frente da China na corrida tecnológica, liderada pelo padrinho da IA, Jensen. Este é um momento 1996, não uma bolha como a de 1999", escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter).
A comparação entre os dois momentos é central na análise de Dan Ives.
Para ele, 1996 representou o início estruturado da transformação digital, com inovação real e fundamentos sólidos, enquanto 1999 marcou o auge da especulação da bolha pontocom, com modelos frágeis e sem sustentabilidade. Ives avalia que o cenário atual se assemelha mais ao de 1996, o que, em sua visão, reduz o risco de uma bolha no mercado de tecnologia.