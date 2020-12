Mercado Livre aposta em Pix para alavancar ainda mais as vendas

Uma das principais empresas em meios de pagamento digitais do país, o Mercado Pago — a fintech do Mercado Livre — passou a adotar o Pix como ferramenta para alavancar ainda mais as vendas. As receitas líquidas do Mercado Livre no Brasil cresceram 112% no terceiro trimestre na comparação anual em reais.

Pesquisas preliminares da fintech sinalizaram ampla receptividade: 9 entre 10 vendedores do Mercado Livre e do Mercado Pago se disseram otimistas com as vendas por meio de plataformas digitais, com a tecnologia como peça-chave para vender mais.

O pagamento via Pix, o sistema de operações instantâneas criado pelo Banco Central, é oferecido por meio de suas maquininhas Point. O lojista também pode receber via checkout, link de pagamento ou pelo “Pix Copia e Cola”, para que o cliente copie e pague pelo aplicativo ou internet banking de sua preferência. O QR Code gerado no aplicativo do Mercado Pago foi adaptado para aceitar o Pix.

Segundo lojistas consultados pelo Mercado Pago, a nova solução vai ajudar a complementar as alternativas de pagamento colocadas à disposição dos clientes, em vez de substituí-las de uma vez, da “noite para o dia”.

Do lado dos lojistas, a fintech de pagamentos do Mercado Livre apontou as seguintes vantagens:

• O dinheiro cai na conta na hora, o que ajuda no fluxo de caixa para pagamentos de fornecedores, compra de insumos e controle de estoque.

• A liberação dos produtos para o cliente acontece de forma mais rápida, já que a confirmação do pagamento acontece em poucos segundos

• A taxa para aceitar pagamentos com Pix é muito menor do que a cobrada em pagamentos com cartão de débito e crédito.

• Redução das despesas com manuseio de dinheiro em espécie e troco, com mais segurança, seja para fechar o caixa ou transportar grandes quantias.

• Atrair mais compradores, pois aceitar o Pix permite receber pagamentos de aplicativos de outras instituições financeiras.

• A segurança semelhante à de outro meio de pagamento eletrônico, como cartão ou transferência, pois tem o controle e a segurança do Banco Central.