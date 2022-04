Leilão de imóveis tem lance inicial a partir de R$ 36 mil

O Santander realiza nesta quarta-feira, 13, um leilão de 56 imóveis, com descontos a partir de 66%. O evento será realizado em parceria com a leiloeira Zukerman. Os imóveis estão localizados em diversos estados, como Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

As ofertas variam desde uma casa desocupada de 83 metros quadrados construídos, em Sousa/PB, com lance inicial de R$ 36 mil, até um prédio comercial desocupado com 6.563m² construídos, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro/RJ, com lance inicial de R$ 16 milhões. Todos os lances estão condicionados à aprovação do vendedor.

Para participar do leilão on-line é necessário fazer um cadastro no site da Zukerman Leilões, ler atentamente o edital do lote desejado e se habilitar para o leilão.