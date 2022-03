Caixa reduz juros do financiamento de imóveis na modalidade poupança

A Caixa anunciou nesta quinta-feira, 24, a redução da taxa de juros do crédito imobiliário na modalidade Poupança Caixa. Dessa maneira, as novas taxas partem de TR + 2,80% ao ano, somadas à remuneração da poupança, o que segundo o banco, representa uma queda de 0,15 ponto percentual. As novas taxas estão disponíveis a partir do dia 28 de março.

A Caixa também anunciou o lançamento de linha de crédito para reforma e adaptação de imóveis destinados a Pessoas com Deficiência (PcD).

Neste caso, a linha de crédito com recursos do FGTS é para reforma ou adaptação de imóveis próprios, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, para famílias que tenham integrantes PcD.

O financiamento de até R$ 50 mil, limitado a 80% do orçamento da obra apresentado e a taxa de juros a partir de TR+ 4,25% ao ano, prazo de 240 meses para pagamento e renda bruta mensal de até R$ 3 mil.

Caixa verde a amarela

Por fim, o banco anunciou novas condições do Programa Casa Verde e Amarela. A partir de 12 de abril, estarão vigentes também novas condições para financiamento às famílias com renda entre R$ 2.000,01 e R$ 2.400,00 do Programa Casa Verde Amarela redução da taxa de juros de 0,5 ponto percentual no financiamento habitacional.