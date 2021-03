Mercado em turbulência com Petrobras; Bolsonaro dobra a aposta e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Bolsonaro day, CEO do BB ameaçado e o que mais move o mercado

ADRs da Petrobras despencam mais de 12% no pré-mercado, enquanto ETF que representa mercado brasileiro supera 4% de queda

Bolsonaro dobra a aposta e deve mexer em reajuste da conta de energia elétrica

Presidente prometeu que nesta semana irá tomar alguma ação sobre a políticas de preço de energia, após intervir de forma abrupta na Petrobras. Fala coloca ainda mais em dúvida se a agenda liberal do governo é para valer

ADRs da Petrobras despencam mais de 14%; EWZ supera 5% de queda

Saída de presidente da Petrobras e nomeação de general elevam preocupação sobre agenda liberal do governo

Gestoras recomendam venda de ações da Petrobras

Intervenção de Bolsonaro no comando da estatal reforça expectativa de aumento da taxa básica de juro, diz economista

Índice de blue-chips da China tem maior queda em quase 7 meses

Os investidores estão preocupados com as altas valorizações das ações e o risco de aperto da política monetária

Apple: a fortaleza de 2,3 trilhões de dólares que Tim Cook construiu

Entenda os segredos do sucesso de Tim Cook liderando a Apple pós-Steve Jobs

Shoppings: por que os FIIs se recuperaram mais rápido que as ações?

Fundos imobiliários que investem em shoppings tem melhor performance acumulada que ações de empresas do mesmo setor

Melhor que a Petrobras: 7 BDRs do setor para aproveitar a alta do petróleo

As expectativas para esta segunda-feira, 22, é que as perdas se aprofundem com a mudança anunciada no comando da Petrobras

Petróleo deve subir ainda mais no curto prazo, aponta EXAME Gavekal

Aumento das cotações vai favorecer negócios de empresas do setor, embora haja riscos no horizonte, segundo relatório da parceria da EXAME Invest Pro com a Gavekal Research

PicPay começa a oferecer crédito pessoal pelo aplicativo

Até fevereiro super app irá dar 90 dias de carência para pagamento da 1ª parcela; juros começam em 1,99% ao mês

Política e mundo

Bolsonaro vai assinar decreto que obriga postos a exibir composição de preços de combustíveis

Texto prevê painel com detalhamento sobre impostos e descontos

Rosa Weber envia à PGR notícia-crime de Bolsonaro por indicar cloroquina

O uso do remédio poderia colocar em risco a vida de brasileiros que passaram a usar a medicação após os conselhos de Bolsonaro

Depois de cepas e quarentenas obrigatórias, Reino Unido anuncia hoje novas regras para o turismo

Primeiro-ministro Boris Johnson deve divulgar novas diretrizes para viagens dentro e fora do grupo de países nesta segunda-feira

Maior fabricante de vacinas do mundo tem ordem para priorizar a Índia

O objetivo da Índia é vacinar 300 milhões de pessoas até julho. Até o momento o país aplicou apenas 11 milhões de doses

Israel vacina quase metade da população e reabre economia

As pessoas que já receberam as duas doses da vacina há mais de uma semana ganham o "Passe Verde", que dá acesso a locais de lazer, como academias, hotéis e cinemas

Trump ofereceu carona a Kim Jong Un no Air Force One

O presidente dos Estados Unidos ofereceu uma carona ao líder norte-coreano no avião Air Force One após a reunião de cúpula de Hanói há dois anos

Enquanto você desligou…

Estágio e trainee: Locaweb, Globo e outras empresas com mais de 12 mil vagas

As inscrições para o programa de estágio da Unipar (com vagas no Brasil e na Argentina) terminam nesta segunda-feira, 22

31 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de fevereiro para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Quanto você precisa ganhar para financiar um imóvel de R$ 400 mil

Plataforma digital Melhortaxa mostra quanto é necessário ganhar e juntar de entrada para financiar imóveis com três valores diferentes

Os 4 hábitos de Bill Gates que separam os sonhadores dos fazedores

Quer sonhar menos e fazer mais? Confira algumas das atitudes de Bill Gates que podem ajudar no seu sucesso

Milionário aos 35 anos dá 5 dicas para o sucesso financeiro

Cinco aprendizados importantes para quem quer ter um patrimônio de sete dígitos nesta vida

Agenda

Nesta segunda-feira (22), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil. Também será divulgado o Caged do mês de janeiro. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Frase do dia

“Contrate caráter. Treine habilidades” — Peter Schutz.