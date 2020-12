Mercado descarta reformas em 2021; disputa na Câmara e tudo para ler hoje

Como a expectativa de vacinas contra a covid-19 no Brasil abala seu bolso? E como agir diante disso? Descubra com uma assessoria explica sobre ações.

As quentes do dia

Mercado vê Guedes sem apoio e já descarta reformas em 2021

Com o ceticismo em relação às reformas, o foco dos investidores passa para PECs que possam ao menos assegurar o cumprimento do teto de gastos

Varejo e produção industrial aceleram recuperação da China em novembro

Em relação a novembro de 2019, a produção industrial chinesa aumentou 7% no mês passado, ampliando o ganho de 6,9% visto em outubro

PIB per capita ruma para pior resultado em mais de um século

Segundo reportagem do Valor Econômico, FGV projeta retração de 0,6% entre 2011 e 2020; cenário era pessimista mesmo sem pandemia

Biden visita Geórgia, onde democratas tentam conquistar maioria no Senado

O estado terá segundo turno para as cadeiras do Senado em janeiro, diante dos placares apertados na eleição. O resultado pode definir o governo Biden

No primeiro ano de Bolsonaro, IDH avança lentamente, e Brasil perde posições

Programa da ONU aponta marcante desigualdade de gênero e de renda, como mostra reportagem da Folha de S. Paulo.

Fleury terá centro de medicina reprodutiva, aulas para médicos e nova sede

Grupo diversifica negócios e adota tecnologia israelense que permite fazer exames clínicos à distância; nova sede terá 3 vezes mais capacidade para exames

Com fim do auxílio, governo estuda antecipar 13º para aposentados

Plano está sendo tratado como uma ‘vacina’ para garantir a sustentação da retomada econômica, caso haja recrudescimento da covid antes de o País alcançar ampla imunização, segundo informações do Estadão

Política e mundo

Finalmente, Putin parabeniza Biden e se diz disposto a ajudar o americano

Biden prometeu uma atitude firme com a Rússia, acusada de interferência no sistema eleitoral americano em 2016

Maia pode anunciar nesta terça candidato à presidência da Câmara

Nome definido pelo bloco do atual presidente enfrentará o líder do Centrão, Arthur Lira (PP-AL), defendido pelo presidente Jair Bolsonaro

Fundeb destinaria R$ 16 bi para escolas privadas; especialistas questionam

O uso de recursos públicos por escolas privadas pode tirar do Fundeb 15,9 bilhões de reais. Grupos de diferentes espectros ideológicos questionam o texto

Enquanto você desligou…

TIM, Telefônica e Claro vencem leilão de ativos móveis da Oi por R$16,5 bi

A Oi, que está em recuperação judicial desde 2016, está vendendo uma série de ativos para levantar fundos e pagar seus credores

Com 361 votos a favor, Câmara aprova o Marco Legal das Startups

O texto une uma proposta do deputado JHC (PSB/AL) com um um projeto de lei enviado ao Congresso pelo presidente da República, Jair Bolsonaro

Procurador-geral renuncia após divergência com Trump

A decisão acontece em meio a tensões com Trump, por divergências em relação às acusações infundadas de fraude nas eleições presidenciais de novembro

Agenda

Nesta terça-feira (15), o Banco Central vai divulgar a ata da reunião do Copom, aquela que manteve a taxa básica de juros (Selic) em 2%, menor patamar da história. No documento estarão registrados todos os detalhes da reunião.

Frase do dia

“Um dia é preciso parar de sonhar, tirar os planos da gaveta e, de algum modo, começar” — Amyr Klink.

