Mercado de proteína vegetal na China cresce além do hambúrguer

A China está impulsionando o crescimento do mercado asiático de proteínas vegetais à medida que os consumidores preocupados com a saúde buscam por novos produtos, de acordo com a Archer-Daniels-Midland (ADM), um dos maiores operadores agrícolas do mundo.

O consumo de proteína vegetal de origem local tem sido mais rápido na China do que em outras partes do mundo e a indústria está indo rapidamente para além dos hambúrgueres vegetais, de acordo com o presidente da ADM Ásia-Pacífico, Leo Liu. Alternativas ao camarão e marisco, queijos vegetais e petiscos proteicos estão se tornando mais populares, segundo ele.

“A conscientização e o interesse em proteínas vegetais como alternativa à carne estão crescendo”, disse Liu, de Xangai, em uma entrevista. Os chineses estão experimentando opções feitas com plantas à medida em que procuram dietas ricas em proteínas que sejam sustentáveis, práticas e atendam aos padrões de segurança alimentar, completou ele.

ADM -- um dos quatro grandes operadores agrícolas junto com Cargill, Bunge, e Louis Dreyfus -- já possui extensas operações em toda a China e vai investir ainda mais em proteínas alternativas no país, disse ele. A empresa prevê que o mercado chinês de proteínas vegetais crescerá para US$ 14,5 bilhões em 2025, ante US$ 10 bilhões em 2018.

O crescente interesse em proteínas de origem vegetal combina com o foco crescente de Pequim no meio ambiente e na segurança alimentar. A auto-suficiência se tornou destaque no último plano quinquenal da China, que veio depois que o rebanho de suínos do país foi devastado pela peste suína africana e a guerra comercial com os EUA, bem como a pandemia de Covid-19 destacou a fragilidade das cadeias de abastecimento globais.

Diversificar a proteína por meio de fontes vegetais pode ajudar a China a lidar com a escassez futura de carne, disseram os analistas da Bloomberg Intelligence, Alvin Tai e Ashley Kim, em relatório publicado em fevereiro. Reduzir o consumo de carne também faz parte da estratégia da China para reduzir sua emissão de carbono em mais de 65% em 2030, em comparação a níveis de 2005, disseram eles.

Muitas empresas sediadas na China continuarão a aumentar a capacidade de produção de carne vegetal à medida que a popularidade deste produto continua a crescer, disse a Fitch Solutions em nota publicada em 31 de março.

Interesse Global

Titãs globais da comida também está tentando entrar em ação. A Cargill iniciou uma marca de produtos de carne vegetal chamada PlantEver, que foi vendida a consumidores chineses no ano passado, enquanto o pioneiro da indústria Beyond Meat abriu sua primeira fábrica fora dos EUA, perto de Xangai, esta semana. Livekindly Collective, um grupo de marcas de proteínas alternativas dirigido por um ex-executivo da Unilever, também tem planos de se expandir na China.