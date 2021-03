Mercado de minério de ferro seguirá robusto por algum tempo, diz CEO da Fortescue

O mercado global de minério de ferro deve se manter robusto por algum tempo, dada a oferta e a demanda mais forte que o usual na China, principal consumidora, disse nesta quinta-feira a presidente da mineradora australiana Fortescue Metals Group, Elizabeth Gaines.

"Não apenas na China, mas a atividade fora da China também está retomando os níveis pré-Covid", disse ela durante uma teleconferência com a imprensa. "Nossa visão é de que o mercado seguirá robusto por algum tempo".

Na China, os níveis de atividade não baixaram tanto como seria o normal para o feriado de Ano Novo Lunar porque não houve tantos trabalhadores voltando para suas casas como no passado, disse ela. Muitos ficaram nas cidades onde trabalham devido a restrições de viagens relacionadas à Covid-19.

Preocupações correntes sobre o suprimento de minério de ferro também devem ajudar a sustentar os preços, dados possíveis impactos do coronavírus sobre a produção da brasileira Vale e o potencial para paralisações de portos relacionadas ao clima em meio à temporada de ciclones na Austrália.

As exportações da Fortescue partem do maior centro de embarques de minério de ferro do mundo, em Port Hedland, na Austrália Ocidental, onde tempestades já chegaram a paralisar as operações duas vezes nesta temporada.