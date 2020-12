Mercado acionário europeu fecha em alta com acordo do Brexit à vista

O mercado acionário europeu subiu pela terceira sessão seguida nesta quinta-feira, 24, com um acordo comercial do Brexit finalmente à vista a apenas uma semana de o Reino Unido cortar seus laços com a União Europeia.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,2%, a 1.526 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,18%, a 396 pontos.

As mid-caps de Londres saltaram 1,2% para encerrar a sessão encurtada pelo feriado no nível mais alto desde fevereiro, enquanto os ganhos do FTSE 100 foram limitados pela libra mais forte.

Após meses de discussões e alertas de que não haveria um acordo, o Reino Unido e a União Europeia estão à beira de fechar um acordo de comércio, disseram fontes de Londres e Bruxelas.

As bolsas da Ásia e do Pacífico também fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, com o pregão se encerrando mais cedo em algumas praças na véspera do Natal.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,54% em Tóquio, a 26.668,35 pontos, sustentado por ações financeiras, enquanto o Kospi avançou 1,70% em Seul, para o nível recorde de 2.806,86 pontos, após a Coreia do Sul firmar acordos para comprar doses de vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech e da Janssen, unidade da Johnson & Johnson, e o Taiex registrou ganho de 0,40% em Taiwan, a 14.280,28 pontos.

O Hang Seng teve modesta alta de 0,16% em Hong Kong, a 26.386,56 embora o papel do Alibaba tenha despencado 8,13%, após reguladores chineses anunciarem que vão investigar a varejista online por supostas práticas monopolistas.

Resumo dos pregões na Europa: