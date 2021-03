Mercado acionário da China sobe com recuperação de papéis de consumo

O mercado acionário da China fechou em alta nesta terça-feira depois de perdas do dia anterior, conforme as empresas de consumo e financeiras se recuperaram, mas os ganhos foram limitados pela cautela do investidor com possível aperto da política monetária.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,87%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,78%.

O setor de consumo básico avançou 2,05% depois de cair 2,2% no dia anterior. O subíndice do setor financeiro ganhou 1,21%, as empresas imobiliárias saltaram 3,73% e o subíndice de saúde subiu 0,96%.

Mas com a visão de que a meta conservadora de crescimento para este ano dá aos reguladores mais espaço para reduzir o estímulo fornecido na pandemia, o mercado vê pouco espaço para um forte rali.

