Mercado acionário da China fecha em alta com ganhos em empresas imobiliárias

O mercado acionário da China se recuperou nesta quinta-feira, uma vez que fortes ganhos no setor imobiliário ajudaram o mercado a se recuperar das perdas do dia anterior.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,59%, enquanto o índice de Xangai também teve alta de 0,59%.

As ações imobiliárias ficaram entre os maiores ganhadores depois que notas de corretoras locais disseram que as valorizações do setor imobiliário estão em níveis historicamente baixos. O subíndice do setor saltou 8,17%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,67%, a 30.168 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,20%, a 30.074 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,59%, a 3.585 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,59%, a 5.469 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 3,50%, a 3.099 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,48%, a 16.452 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,67%, a 2.973 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,83%, a 6.834 pontos.