Melhor mês do século, restrições em SP e o que mais move o mercado

As principais bolsas da Europa oscilam entre leves perdas e ganhos, enquanto os índices futuros recuam na manhã desta segunda-feira, 30, com parte dos investidores realizando lucros, após o rali recente. Espaço para realização há de sobra.

Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones acumula alta de 12,86% e caminha para ter o melhor mês desde 1987. No Brasil, o Ibovespa tampouco fica para trás. Com alta de 17,7% em novembro, o índice pode chegar a seu melhor desempenho mensal desde 1999.

Depois de notícias sobre desenvolvimento de vacinas terem alimentado uma rotação de posições para ações de setores que mais sofreram com a pandemia, investidores pausam o movimento, com novos casos de coronavírus no radar.

Covid

Durante o fim de semana, o número de infectados na Ásia voltou a preocupar, com o Japão registrando recorde do número de casos. Nos Estados Unidos, país que tem as maiores quantidade de mortos e infectados pela doença, os casos diários chegaram a mais de 150.000.

No Brasil, também surgem sinais de uma segunda onda. Com o aumento do número de infecções diárias na capital e no interior paulista, o governo do Estado de São Paulo deve anunciar mais detalhes sobre retomadas de medidas de isolamento nesta segunda. Dependendo do que for anunciado, o tema, que até então vinha sendo tratado como secundário no mercado local, pode voltar a ganhar destaque.

Além do setor de turismo, empresas como varejistas com dependência de lojas físicas podem ser prejudicadas com novas restrições no fim do ano, época de forte demanda no varejo.

China

No cenário geopolítico, o presidente Donald Trump segue planejando suas últimas ofensivas contra a China. De acordo com a Reuters, o governo americano está prestes a colocar a fabricante de chips chinesa SMIC e a produtora de petróleo e gás CNOOC na lista de supostas empresas militares da China, restringindo seu acesso a investidores americanos. Segundo a agênci9a de notícias, a informação foi obtida por meio de documentos e fontes não reveladas.

Mas enquanto o governo americano busca artifícios para minar o crescimento chinês, o país asiático segue se recuperando da pandemia em ritmo acelerado. Divulgado na noite de domingo, 29, o índice de gerente de compras (PMI) industrial da China ficou em 52,1 pontos, acima dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração da atividade e maior que a projeção de 51,5 pontos. O PMI composto e o de não-manufatura ficaram em 55,7 pontos e 56,4 pontos, respectivamente.

Oi

A Oi fechou um acordo com a Advocacia Geral da União para reduzir pela metade as dívidas que possui com a Anatel, passando para 7,205 bilhões de reais o valor a ser pago. O montante deverá ser pago em 84 vezes.

Retrospectiva

No último pregão, o Ibovespa subiu 0,32% e encerrou em 110.575,47 pontos. O dólar caiu 0,18% e encerrou cotado a 5,3256 reais.

Exame Flash

