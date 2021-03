Mega-Sena sorteia nesta quarta prêmio de R$ 40 milhões, veja como apostar

Quem acertar sozinho as seis dezenas do sorteio nesta quarta-feira, 17, do concurso 2.353 da Mega-Sena pode deverá receber um prêmio acumulado em R$ 40 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador acerte o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 46,3 mil de rendimento no primeiro mês. Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas sempre até as 19 horas (horário de Brasília) de cada sábado, em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal. O acesso pode ser feito por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. O valor da aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Conforme às orientações para prevenção ao coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias Caixa foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias Caixa no perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal Caixa no YouTube.