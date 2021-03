Mega-Sena: confira o resultado do concurso 2354; apostas dividem prêmio

Duas apostas irão dividir o prêmio sorteado pela Caixa de mais de R$ 45 milhões do concurso 2.354 da Mega-Sena, realizado em São Paulo na noite deste sábado.

Os números sorteados no concurso foram: 06 - 18 - 25 - 30 - 42 - 54. E duas apostas vencedoras que concorreram pela internet levam R$ 22.779.788,25.

Na quina 169 foram vencedoras e cada uma receberá R$ 21.989,10. Na quadra 6.593 apostas foram vencedoras e cada uma levará R$ 805,21.

O próximo concurso com prêmio estimado em R$ 22 milhões acontece na quarta-feira, 24.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.