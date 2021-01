Mega-Sena: confira o resultado do concurso 2335; prêmio é de R$ 13 milhões

Foi divulgado na noite deste sábado (16) o resultado do sorteio do concurso 2.335 da Mega-Sena. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou.

Os números sorteados no concurso 2.335 foram 09, 18, 23, 42, 47, 49.

A quina teve 91 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 26.442,64. A quadra teve 5.286 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 650,31.

O próximo concurso (2.336) será na quarta-feira (20). O prêmio é estimado em R$ 17 milhões.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas sempre até as 19 horas (horário de Brasília) de cada sábado, em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal. O acesso pode ser feito por celular, computador ou outros dispositivos. Antes, é preciso fazer um cadastro, permitido somente maiores de idade (18 anos ou mais), além de preencher o número do cartão de crédito. O valor da aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.