Mega da Virada pagará R$ 300 mi: veja o que você pode fazer com o prêmio

A Mega da Virada pode pagar pelo menos 300 milhões de reais para quem acertar os seis números do sorteio da próxima quinta-feira, 31. O valor pode aumentar à medida que crescem as apostas.

O sorteio acontecerá a partir das 20h do dia 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas até as 17h desta data em casas lotéricas, pelo portal Loterias Online, pelo aplicativo Loterias Caixa para iOS e pelo Internet Banking Caixa, que é apenas para correntistas do banco.

Como o último concurso do ano não acumula, se ninguém acertar todos os seis números, o prêmio é dividido entre os apostadores que acertarem cinco, e assim sucessivamente até aparecer um vencedor.

No entanto, levar o prêmio sozinho é para poucos. Segundo os dados da Caixa, as chances de alguém acertar os seis números sorteados é de uma em 50 milhões no caso da aposta mais simples, com seis números, no valor de 4,50 reais.

O recorde foi registrado em maio de 2019, quando um apostador recebeu sozinho R$ 289 milhões. Na última Mega da Virada, quatro pessoas dividiram prêmio de mais de 304 milhões de reais.

O que fazer com o prêmio?

Caso haja um único ganhador novamente, o felizardo poderia desfrutar de um rendimento mensal de 500 mil reais ao mês ao aplicar o montante em títulos Tesouro Selic, modalidade mais conservadora, sem considerar as taxas envolvendo a operação.

Abaixo, outras possibilidades que você poderia comprar caso seja agraciado com o montante:

Jatinhos

Falcon 7X é o jato de Abilio Diniz Falcon 7X é o jato de Abilio Diniz

Com o prêmio da Mega da Virada, você poderia escolher um dos jatos mais cobiçados entre do país, como o Dassault Falcon 7X — no valor em torno de 54 milhões de dólares (279,6 milhões de reais, considerando a cotação de fechamento do dólar comercial da última quinta-feira, 24, em 5,1779 reais).

O jato tem autonomia para viagens de 11.000 quilômetros e capacidade de 19 passageiros.

Turismo espacial

–

Para aqueles que desejam uma merecida espairecida do ano conturbado de 2020 assim que as vacinas estiverem disponíveis, pode fazer planos até mesmo para dar um pulo fora do planeta nos primeiros voos voltados para turismo da SpaceX e Boeing para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

Segundo a Nasa, que autorizou na metade deste ano abrir a ISS para turistas, a passagem de ida e volta custará cerca de 50 milhões de dólares (258,9 milhões de reais).

Além disso, serão cobrados dos visitantes custos diários na estação, com acomodações e refeições. O preço por dia vai sair por 35 mil dólares (181,2 mil reais). Mas não dá para empolgar muito mesmo com dinheiro no bolso. De acordo com a Nasa, a permanência máxima de cada um será de até 30 dias.

Comprar 0,2% da empresa que mais se valorizou na década

–

Com o valor do prêmio, seria possível comprar 0,2% da Weg (WEGE3) — a empresa que mais se valorizou na Bolsa brasileira na última década.

Embora não esteja entre as mais conhecidas do público não especializado, quem investiu 5 mil reais em ações da fabricante de equipamentos catarinense no fim de dezembro de 2010 teria atualmente 66,5 mil reais. Na cotação atual de mercado, o capital social da companhia é avaliado em 152,4 bilhões de reais.

No período, os papéis da companhia subiram 1.231% — até o fechamento da última segunda-feira, 21.

Caso o valor investido ao fim de 2010 tivesse sido os 300 milhões de reais pretendidos no prêmio, a fortuna do felizardo hoje estaria em 3,99 bilhões de reais.

A Weg também aparece este ano no ranking das maiores valorizações do Ibovespa, com alta acumulada até a última terça-feira, 23, em 111%, perdendo apenas para CSN, que sobe 119%.

Comprar mansão Neverland

Vista aérea de uma parte do antigo rancho Neverland, que pertenceu a Michael Jackson Vista aérea de uma parte do antigo rancho Neverland, que pertenceu a Michael Jackson

Foi vendido nesta semana a mansão Neverland, na Califórnia, que pertencia a Michael Jackson. A propriedade, considerada um refúgio de conto de fadas do astro pop, ficou famosa por suas instalações peculiares, que incluem um parque de diversões, com roda-gigante e carrossel, e um zoológico. O valor pago: 22 milhões de dólares (113,9 milhões de reais) pelo bilionário americano Ron Burkle.

Apesar da soma estrondosa, segundo o Wall Street Journal, depois de passar por várias reduções de preço ao longo dos últimos anos, a mansão foi vendida por um valor bem abaixo do que era negociada em 2015, na ordem de 100 milhões de dólares. No ano passado, estava avaliada em 31 milhões de dólares, de acordo com o jornal.

Com o restante do dinheiro do prêmio, seria possível comprar ainda duas mansões em Indian Creek Island, uma pequena ilha situada em Miami Beach e rodeada de bilionários. Recentemente, passou a contar com novas residentes ilustres: Ivanka Trump e Gisele Bündchen. O preço das mansões na região pode ultrapassar os 18 milhões de dólares (cerca de 93 milhões de reais).

Obra de arte

Obra A Caipirinha, de Tarsila do Amaral Obra A Caipirinha, de Tarsila do Amaral

Este mês foi arrematado o quadro A Caipirinha, autorretrato de Tarsila do Amaral, pintado em 1923, por 57,5 milhões de reais, no maior valor já pago por uma obra brasileira em venda pública. O lance foi dado durante um leilão na Bolsa de Arte, em São Paulo. A tela foi disputada por três colecionadores, durante cerca de 15 minutos.

Essa não é nem de longe a obra mais valiosa da pintora. O posto foi conquistado por O Abaporu, de 1928, que também aparece como a tela mais cara da história da arte brasileira, no valor em torno de 40 milhões de dólares (207,1 milhões de reais). Embora nenhum dos dois esteja à venda atualmente, com o prêmio, o sortudo poderia tentar negociar a compra de ambos.