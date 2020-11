M&A: Aquisições globais estão em seu melhor momento desde 2016

(Bloomberg) Assessores do mercado de fusões e aquisições (M&A) já recuperaram grande parte do terreno perdido para a pandemia de coronavírus no início do ano.

Empresas anunciaram 760 bilhões de dólares em aquisições no quarto trimestre até o momento, o que representa o maior valor para o período desde 2016, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Novembro foi o mês mais movimentado do ano até agora em número de negócios, segundo o levantamento.

Os números receberam um impulso nesta segunda-feira, 30, com o anúncio de que a gigante de dados financeiros S&P Global fechou a aquisição da IHS Markit por cerca de 39 bilhões de dólares em ações, a segunda maior transação do ano.

A última série de grandes acordos, somada ao valor recorde levantado no terceiro trimestre de 993 bilhões de dólares, ajuda a recuperar os volumes depois do impacto da crise de Covid-19 no primeiro semestre. O valor das fusões e aquisições anunciado neste ano agora acumula queda de apenas 13%, em comparação com a baixa de 42% até o final de junho.

A maioria dos maiores acordos deste ano ocorreu nos últimos meses, incluindo a aquisição pela Advanced Micro Devices da fabricante de chips Xilinx por 35 bilhões de dólares fechada em outubro. Outras transações importantes anunciadas recentemente incluem a venda das torres sem fio europeias do bilionário Li Ka-shing para a Cellnex Telecom por cerca de 10 bilhões de euros (12 bilhões de dólares), e a compra da seguradora britânica RSA Insurance por 7,2 bilhões de libras (9,6 bilhões de dólares).

Mais grandes acordos podem estar em jogo antes que 2020 termine. A Salesforce.com poderia anunciar a aquisição de ferramenta de chat corporativo Slack Technologies, que tem valor de mercado de 23 bilhões de dólares, já nesta semana, segundo uma pessoa a par do assunto. Enquanto isso, empresas de private equity continuam a procurar maneiras de gastar 1,6 trilhão de dólares em capital acumulado.