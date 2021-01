Marfrig precifica emissão de US$ 1,5 bilhão com rentabilidade de 3,95%

A Marfrig precificou nesta quinta-feira emissão de 10 anos no valor de 1,5 bilhão de dólares em bônus, informou o IFR, serviço da Refinitiv. A operação faz parte de estratégia da companhia para alongar e reduzir custo da dívida.

A emissão foi precificada com rentabilidade ao investidor de 3,95%, ante estimativa inicial ao redor de 4%. Segundo a Marfrig, a taxa é a menor da história da companhia.

A operação é coordenada por BNP Paribas, Bradesco, HSBC, JPMorgan, Santander, além de BTG Pactual, Itaú, Rabobank, Safra e UBS.

“A emissão faz parte do processo de ‘liability management’…e será utilizada no processo de recompra das notas seniors com remuneração de 7% ao ano e vencimento em 2024 e das notas com remuneração de 6,875% ao ano e vencimento em 2025”, afirmou a companhia em comunicado ao mercado.