Mais de 2 milhões de contribuintes já enviaram declaração do IR

Na primeira semana de entrega da declaração do Imposto de Renda 2021, 2.020.909 contribuintes acertaram as contas com o Leão. Isso equivale a 6,12% do previsto para este ano.

O balanço foi divulgado no início da noite de sexta-feira, 5, pela Receita Federal, com dados apurados até as 16h.

O prazo de entrega começou na segunda-feira (1º) e irá até as 23h50min59s de 30 de abril. Neste ano, o Fisco espera receber entre até 32.619.749 declarações. No ano passado, foram enviadas 31.980.146 declarações.

O programa para computador está disponível na página da Receita Federal na internet desde a última quinta-feira, 25. Quem perder o prazo de envio terá de pagar multa de 165,74 reais ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.

A entrega é obrigatória para quem recebeu acima de 28.559,70 reais em rendimentos tributáveis em 2020. Isso equivale a um salário acima de 1.903,98 reais, incluído o décimo terceiro.

Também deverá entregar a declaração quem tenha recebido rendimentos isentos acima de 40 mil reais em 2020, quem tenha obtido ganho de capital na venda de bens ou realizado operações de qualquer tipo na Bolsa de Valores, quem tenha patrimônio acima de 300 mil reais até 31 de dezembro do ano passado e quem optou pela isenção de imposto de venda de um imóvel residencial para a compra de outro imóvel em até 180 dias.

Restituição

Pelas estimativas da Receita Federal, 60% das declarações terão restituição de imposto, 21% não terão imposto a pagar nem a restituir e 19% terão imposto a pagar.

Assim como no ano passado, serão pagos cinco lotes de restituição. Os reembolsos serão distribuídos nas seguintes datas: 31 de maio (primeiro lote), 30 de junho (segundo lote), 30 de julho (terceiro lote), 31 de agosto (quarto lote) e 30 de setembro (quinto lote).

Novidades

As regras para a entrega da declaração do Imposto de Renda foram divulgadas na semana passada pela Receita. Entre as principais novidades, está a obrigatoriedade de declarar o auxílio emergencial de quem recebeu mais de 22.847,76 reais em outros rendimentos tributáveis e a criação de três campos na ficha “Bens e direitos” para o contribuinte informar criptomoedas e outros ativos eletrônicos.

O prazo para as empresas, os bancos e as demais instituições financeiras e os planos de saúde fornecerem os comprovantes de rendimentos acabou na última sexta-feira, 26. O contribuinte também deve juntar recibos, no caso de aluguéis, de pensões, de prestações de serviços, e notas fiscais, usadas para comprovar deduções.

Investimentos no Imposto de Renda

O processo parece ficar ainda mais complicado quando envolve investimentos. Quem investe em renda variável ou possui determinado rendimento em ativos de renda fixa é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda, mesmo que não atinja a renda mínima necessária.

O Seu Guia do Imposto de Renda da Exame contém 7 vídeos, o primeiro falando sobre como preencher as fichas da declaração de maneira geral; e o segundo explicando como declarar os seguintes tipos de investimentos:

Ações, dividendos, JCPs e ETF's;

Renda fixa;

Fundos de investimentos;

Fundos imobiliários;

BDRs;

Planos de previdência privada.

