No radar: Fim da reeleição de Maia e Alcolumbre e o que move o mercado

Investidores realizam lucros após os três principais índices americanos baterem recordes; pacote de estímulo segue em foco

STF veta reeleição de Maia e Alcolumbre na Câmara e no Senado

Votação final ficou em 7 a 4 contra a Maia e 6 a 5 contra Alcolumbre

Reino Unido se prepara para receber primeiras vacinas da covid-19

Segundo o jornal britânico The Guardian, é possível que os primeiros estoques da vacina estejam disponíveis nesta segunda-feira, 7, ou no dia 8 e 9

Sem plano nacional, Doria anuncia grupos que vão receber a vacina primeiro

São Paulo é o primeiro estado a apresentar uma estratégia alternativa ao Plano Nacional de Vacinação contra o coronavírus

Setor de saúde aguarda com apreensão a delação de Júnior, ex-Qualicorp

Segundo fontes, o empresário José Seripieri detalhou um esquema que levou à aprovação de uma lei dando benefícios tributários a operadoras de saúde

IGP-DI desacelera alta a 2,64% em novembro, diz FGV

Com este resultado, o índice acumula alta de 22,16% no ano e de 24,28% em 12 meses

Burger King abre restaurante do jeito que os consumidores pediram

Loja do Burger King inaugurada em São Paulo foi criada a partir da opinião de cerca de 300 consumidores com diferentes estilos de vida

Itaú fará evento para arrecadar dinheiro para a Amazônia

Banco, que se uniu aos dois maiores rivais em projeto ambiental, realizará uma conferência sobre Amazônia entre os dias 7 e 8 de dezembro

TIM deve atingir 60 usinas de geração de energia renovável em 2021

Em entrevista exclusiva à EXAME, a operadora detalhou seu plano para ampliar o consumo proveniente de fontes mais limpas

Leilão de carros do Santander tem BMW a partir de R$ 24 mil

O último leilão do ano terá carros populares e de luxo, motos e utilitários, com possibilidade de desconto na taxa administrativa

Abalo em Nova York: Goldman Sachs planeja levar gestora para a Flórida

Decisão atenderia a objetivo de reduzir custos em meio à constatação de bom funcionamento da asset management com trabalho remoto

Ganhos dos gestores vão às alturas com boom dos multimercados

Executivos estão abandonando suas carreiras em grandes bancos para criar suas gestoras de fundos, atraídos pela chance de mais independência e ganhos

Ascenty atinge a liderança e mostra fôlego para crescer após aquisição

Fundada em 2010 e gigante no setor de data centers, a Ascenty planeja faturar 1 bilhão de reais neste ano e pode dobrar este valor já em 2022

Corretora americana Passfolio chega ao Brasil com carteira de bitcoin

Para poder divulgar no país o serviço de investimento no exterior, fintech acertou parceria com a corretora brasileira RB Investimentos

Política e mundo

Prioridade do PSD é candidatura própria para 2022, diz Kassab

Entre os eventuais nomes para disputar a eleição pelo seu partido, Kassab citou Antonio Anastasia, Fábio Trad, Alexandre Kalil e Ratinho Júnior

Exportações da China dão salto anual de 21,1% em novembro

Em novembro, a China teve superávit na balança comercial de US$ 75,42 bilhões, ante saldo positivo de US$ 58,44 bilhões em outubro

China pede “transição suave” com o governo Biden

Nesta segunda, o ministro chinês das Relações Exteriores enviou uma mensagem positiva para empresários americanos durante um fórum bilateral de negócios

Veja os comportamentos profissionais que devem ficar para trás na pandemia

Em meio a mudanças, comportamentos de líderes e funcionários também precisarão se ajustar, aponta estudo da multinacional Adecco

IMS lança site para celebrar centenário de Clarice Lispector

Página entra no ar em 10 de dezembro, quando Clarice faria 100 anos

24 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Agenda

A China divulga nesta segunda-feira os números da balança comercial, com os valores de exportações e importações do país. O índice é um termômetro da economia e ganha ainda mais importância no cenário da guerra comercial com os Estados Unidos.

Aqui no Brasil, o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil. Também será divulgada a inflação do mês de novembro. O dado é medido através do Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) e representa um dos mais importantes indicadores da economia brasileira.

Frase do dia

“Às vezes, quando você inova, comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e continuar a melhorar suas outras inovações” — Steve Jobs.

