Magalu muda estrutura organizacional; Macron com covid-19 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

De volta à Câmara, Fundeb terá veredicto final sobre recursos para escolas religiosas

O uso de recursos públicos por escolas privadas pode tirar da rede pública até 16 bilhões de reais. Senadores decidiram barrar os trechos, e texto volta à Câmara

Brasil dá calote e fica a um passo de perder voto na ONU

Congresso barra projeto para pagar dívidas e deixa país a 15 dias de perder voto pela primeira vez, segundo informações do Valor

Agência americana discute nesta quinta uso emergencial da vacina Moderna

Após aprovação, autoridades americanas esperam vacinar 20 milhões de pessoas ainda em dezembro. No Brasil, a Câmara deve votar a MP das vacinas

Magalu muda sua estrutura organizacional, com 3 novas vice-presidências

Empresa terá ainda cinco diretorias executivas e duas diretorias que respondem diretamente ao CEO Frederico Trajano

IBM quer redobrar aposta na nuvem híbrida com nova empresa

Ana Paula Assis, executiva brasileira da IBM que lidera a transição de clientes para nova empresa de serviços de infraestrutura, fala à EXAME sobre a nova fase da companhia

Política e mundo

Presidente francês Emmanuel Macron é diagnosticado com covid-19

Na quarta-feira, o primeiro-ministro francês informou que os franceses podem começar a receber a vacina contra covid-19 na última semana de dezembro

MDB confirma nome no Senado e Simone Tebet lança pré-candidatura

Senado tinha por tradição eleger como presidente o nome indicado pela maior bancada da Casa, seguindo o critério da proporcionalidade

União Europeia anuncia começo da vacinação para 27 de dezembro

Os chefes da União Europeia têm dito que é necessário buscar uma vacinação conjunta no bloco, ainda que países tenham capacidade para vacinar individualmente

Prefeitura de SP arrecada apenas 10% da meta de privatizações

Arrecadação com o plano ficou R$ 762 milhões, cerca de 10% dos R$ 7 bilhões estimados há quatro anos

Câmara aprova texto-base de MP que busca reduzir tarifas de energia

Medida prevê abater aumentos tarifários com o uso de parte dos recursos que empresas do setor deveriam direcionar a projetos de pesquisa

Estados terão alívio de R$ 217 bi com socorro aprovado pelo Congresso

Rio será o principal beneficiado com extensão do Regime de Recuperação Fiscal

Enquanto você desligou…

Guararapes Painéis registra oferta pública inicial de ações primária e secundária

Empresa é uma das maiores fabricantes de produtos de madeira voltados para o mercado de móveis, decoração e construção

São Paulo confirma primeiro caso de reinfecção por coronavírus

A paciente apresentou a doença pela primeira vez em junho e teve um novo exame positivo em novembro, 145 dias após o primeiro diagnóstico

Fim do auxílio emergencial deve impedir alta de ações ligadas ao consumo

Magazine Luiza, Via Varejo e Ambev podem ser algumas das mais afetadas. segundo apuração do Estadão

Agenda

Na Europa acontece a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Já nos Estados Unidos, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. Outro índice importante que será conhecido nesta quinta é o de licenças de construção e construção de novas casas emitidas em novembro, que mede a força do mercado imobiliário norte-americano.

Frase do dia

“Sempre entregue mais do que o esperado” — Larry Page.

____________________________________________

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.