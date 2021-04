Magalu dispara 8% depois de nova aquisição. É hora de voltar para a ação?

Talvez o grande case de sucesso e valorização da última década na bolsa brasileira, o Magazine Luiza (MGLU3) tem sido uma das empresa mais penalizadas pelo movimento de rotação de ações que tomou conta dos mercados desde novembro. A cotação do papel caiu quase 30% desde o pico no início desse mês até o fim de março.

Conheça as recomendações das ações que mais podem surfar na onda da transformação digital

Nesta quinta-feira, 8, no entanto, a ação teve a segunda maior alta do Ibovespa, com um ganho de 8,28%, para 21,85 reais. A forte valorização acontece no dia seguinte a mais uma aquisição, desta vez da SmartHint, um dos maiores sistemas de busca inteligente e de recomendação de compra para e-commerce do país.

Diante da forte reação, investidores se perguntam se uma das empresas mais bem posicionadas para surfar na onda da transformação digital do varejo e dos padrões de comportamento do consumidor pode passar por nova rodada de valorização.

Se a estratégia de alocação está no médio para o longo prazo, a resposta é sim. É o que aponta relatório da EXAME Invest Pro, assinado pelo analista Luis Fernando Mollo.

"Em nossa visão, o elevado tráfego de usuários somado a uma boa taxa de conversão e alta frequência é a fórmula para alcançar o sucesso nesse mercado de e-commerce que oferece alta competitividade", escreve Mollo.

"Essa nova aquisição pelo Magalu, somada às várias outras que vem fazendo com o passar dos meses, deverá acelerar ainda mais sua evolução", completa.

Isso será particularmente valioso e importante em um ecossistema que já conta com mais de 26 milhões de itens.

O analista da EXAME Invest Pro pondera que, mesmo com a desaceleração esperada para este ano em razão da elevada base de comparação com 2020, há uma "visão positiva" para o Magalu. A casa de análises da EXAME tem recomendação de compra para a ação, com um upside (potencial de valorização) próximo a 25% em 12 meses.

