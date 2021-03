Lula elegível; Gilmar cogita pautar suspeição de Moro; projeção da OCDE e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (9) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Lula elegível, “fica, Brandão” e o que mais move o mercado

Mercado vê risco de populismo por parte do governo e polarização política, com possibilidade de ex-presidente se reeleger

Lula e seu bolso: como o petista no páreo impacta bolsa e dólar de hoje até 2022

Especialistas apontam cenário mais tenso; risco de uma eleição polarizada aumentou, assim como temor de uma guinada populista de Bolsonaro para tentar fazer frente à influência de Lula

Contrariando decisão de Fachin, Gilmar Mendes cogita pautar suspeição de Moro

Ministro do STF Gilmar Mendes estuda passar por cima da decisão do relator da Lava-Jato no STF e levar debate à Segunda Turma

Há 80 anos no Brasil, o que a maior fabricante de cilindros de oxigênio tem a dizer

O grupo MAT, maior produtor de cilindros das Américas, cresceu mais de 20% no ano passado e espera crescer pelo menos 15% em 2021 -- área médica deve continuar em alta

OCDE projeta crescimento maior do Brasil em 2021

A projeção para o crescimento do PIB do Brasil em 2021 passou de 2,6% para 3,7%

Presença feminina nos conselhos cresce, mas igualdade ainda está a vinte anos de distância

De acordo com relatório da Teva Índices, país está a duas décadas de alcançar igualdade de gênero em conselhos; veja ranking com as 10 empresas mais diversas

Teve redução de salário e jornada? Saiba como declarar no IR 2021

MP 936 atingiu cerca de 10 milhões de brasileiros em 2020. Governo pagou, via BB e Caixa, compensação a trabalhadores que tiveram ganhos reduzidos

A Monday.com quer ser o software de organização de trabalho do Brasil

Israelense vê no Brasil um de seus principais mercados e adapta plataforma para nuances locais, de meios de pagamento à linguagem

Agro é pop? Entenda se o IPO da AgroGalaxy vale a pena

Período de reserva para participar da oferta termina nesta terça-feira; estreia da empresa na B3 está prevista para o dia 12 de março

Queridinha dos investidores, Petz reforça lojas físicas para crescer no digital

A ação da varejista líder na venda de produtos para pets subiu 48% desde a estreia na bolsa e planeja se transformar em um ecossistema de serviços para animais de estimação

Raia Drogasil divulga resultados em ano agitado para as farmácias

Rede de farmácias teve ano perdas e ganhos ao longo do ano; para 2021, o vento sopra a favor da companhia

Política e mundo

Câmara pode votar versão desidratada da PEC Emergencial nesta semana

Novo parecer pode vir sem a previsão de congelamento de salários para profissionais da segurança pública, como policiais

Covid-19: 47% das UTIs do Rio exclusivas para a doença estão fechadas por falta de pessoal

Só o Hospital de Bonsucesso, de portas cerradas desde o incêndio em outubro do ano passado, poderia oferecer 213 vagas para receber esses pacientes

Enquanto você desligou…

Entenda a decisão de Fachin e os impactos sobre as condenações de Lula

Em resposta a recurso da defesa do ex-presidente, que questionava competência de Moro para julgar casos do tríplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, ministro do STF declarou nulidade em processos

Diretora do Google Play dá conselhos para mulheres terem carreiras de sucesso

Regina Chamma é uma das funcionárias mais antigas do Google no Brasil e compartilha alguns aprendizados e bons conselhos que recebeu ao longo dos 14 anos na empresa

Câmara aprova MP que aumenta limite de crédito consignado

Servidores públicos federais e estaduais e trabalhadores com carteira assinada (CLT) também poderão usufruir do novo limite

Média de mortes pela covid no País ultrapassa 1,5 mil e bate recorde pelo 10º dia

De acordo com dados do consórcio de imprensa, o país tem 266.614 óbitos e 11.055.480 casos confirmados da doença

Agenda

A Zona do Euro divulga os resultados do seu Produto Interno Bruto (PIB) de 2020, tanto do 4º trimestre quanto o acumulado do ano.

Na China, será publicado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região. Por fim, será divulgado o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que é um indicador de inflação e a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços.

Frase do dia

“Às vezes, quando você inova, comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e continuar a melhorar suas outras inovações” — Steve Jobs.